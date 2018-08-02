Samanyolu Haber /Gündem / YAŞ kararları açıklandı /02 Ağustos 2018 18:23

YAŞ kararları açıklandı

Beştepe’de düzenlenen Yüksek Askeri şura toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın toplantı sonrası şu açıklamayı yaptı:

30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 9 general amiral bir üst rütbeye, 41 albay general amiralliğe yükseltilmiştir.

13 generalin görev süresi 1 yıl, 383 albayın görev süreleri 2 yıl uzatılmıştır. 12 general general amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. General amiral sayısı 244 olacaktır.

30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal Oramiralliğe, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Orgeneralliğe, Tümgeneral Kemal Yeni ve Sinan Yayla Korgeneralliğe, Tuğgeneral Levent Ergün, Mustafa Oğuz, Ahmet Ercan Çorbacı Tümgeneralliğe terfi ettirilmişti
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