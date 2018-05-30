Samanyolu Haber /Gündem / Yarına dikkat, seçimlerin iptali söz konusu olabilir /30 Mayıs 2018 10:27

Yarına dikkat, seçimlerin iptali söz konusu olabilir

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin seçim yasasıyla ilgili iptal istemiyle açtığı davayı esastan görüşmeye başlayacak Bu haber Yandaşları heyecanlandırmış

SHABER3.COM

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yarın bütün gözlerin Anayasa Mahkemesi'nde olacağını söyleyerek, "Anayasa Mahkemesi, CHP’nin seçim yasasıyla ilgili iptal istemiyle açtığı davayı esastan görüşmeye başlayacak" dedi. Selvi, "Seçimler iptal olacak mı?" sorusunu gündeme getirerek, "Burası Türkiye, dikkatli izlemekte yarar var" ifadesini kullandı.

Selvi yarın AYM'nin esastan görüşeceği dava ile ilgili, "24 Haziran’da erken seçim kararının alınmasından bu yana en kritik gelişme yaşanacak" diye yazdı. Hürriyet yazarı yazının devamında şu ifadeleri kullandı:

CHP, seçim yasasının ittifaklarla ilgili bölümüne itirazda bulunmadı. 29 başlık halinde seçim güvenliğiyle ilgili bölümde iptal ve yürürlüğün durdurulmasını talep etti.

Anayasa Mahkemesi’nden CHP’nin iptal isteminin reddi yönünde bir karar çıkarsa, seçimlerin önünde hiçbir engel kalmayacak. Ver elini seçim sandığı.

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin iptal istemini yerinde bulur ve bazı maddelerin iptali yönünde karar verirse ne olacak?

Daha açık bir ifadeyle seçimler iptal edilecek mi? 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yarına dikkat, seçimlerin iptali söz konusu olabilir Sonraki Haber >>

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:13:25