Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a beklenen güncelleme geldi! /30 Mayıs 2018 10:20

WhatsApp'a beklenen güncelleme geldi!

Uzun süredir geliştirilmekte olan grup görüntülü görüşme özelliği ile ilgili beklenen haber geldi

SHABER3.COM

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın birden fazla kişi ile görüntülü görüşme yapmanıza imkan veren özelliği kullanıma girdi.

NTV’de yer alan habere göre, sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde.

Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp gruplarına, Discord ve Slack uygulamalarındakine oldukça benzer bir özelliği entegre eden platform yine grup sohbetleri için bir süredir beklenen güncellemeyi yayınladı.

iOS (iPhone) cephesi için sunulan WhatsApp 2.18.60 sürümü ile birlikte bazı kullanıcılar grup sesli görüşme özelliğini kullanmaya başladı.

Peki WhatsApp'ın kullanıma sunmaya başladığı bu özellik nasıl çalışıyor? İşte adım adım yapmanız gerekenler...

1- Listenizde bulunan bir kişi ile görüntülü görüşme başlatın 

2- Sağ üstteki kişi ekleme ikonuna tıklayın ve bu listeden iki kişiyi daha görüntülü görüşmeye davet edin.

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