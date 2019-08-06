Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay'dan emsal karar /06 Ağustos 2019 20:03

Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay, 15 Temmuz için "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın planladığı tiyatro veya senaryodan ibaret bir girişim" olduğu şeklindeki sözlerin suç olmadığına karar verdi ve Adalet Bakanlığı’nın ceza talebini redddetti.

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İnegöl 3. Asliye Ceza Mahkemesinde mübaşirine 15 Temmuz ile ilgili olarak ‘Bu hükümetin bir oyunu, tankın içindeki ateş edenler vatandaşlar tarafından linç edildi, o kadar askeri yere yatırdılar, işkence yaptılar…Bu darbe bir senaryodur. Darbe girişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkan olmak için planladığı tiyatro veya senaryodan ibaret bir girişimdir’ ifadelerini kullandı. 

Diken’den Kemal Göktaş’ın haberine göre memurların şikâyeti ile mübaşir hakkında hizmet hareketine yaptığı açıklama gerekçesiyle dava açıldı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi, suçun unsurları olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.  Kararda, bu sözlerde terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek ya da teşvik edecek nitelikte olmadığı belirtildi.

Ancak Adalet Bakanlığı sanığın sözlerinin propaganda suçunu oluşturduğu gerekçesiyle beraat kararının ‘kanun yararına bozulması’ talebiyle dosyayı Yargıtay’a götürdü.

Yargıtay başsavcılığı, bakanlığın kanun yararına bozma talebi doğrultusunda beraat kararının bozulması için Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne başvurdu. Ancak daire, bakanlığın bu talebini reddetti.
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