Baykal’ın 23 yaşındaki torunu Halk TV’ye CEO oldu

Halk TV çalışanları, kanalın hisselerini elinde bulunduran eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 31 Mart seçimlerinin ardından kanalda yönetim değişikliğine gitmiş ve kanalın başına kızı Aslı Baykal’ı getirmişti.







ATANMIŞ CEO 23 YAŞINDA





Aslı Baykal da 23 yaşındaki oğlu Alican Baykal Erkılıç’ın CEO olarak atadı. Kanal çalışanlarının duruma tepkili olduğu belirtiliyor.





YENİ YÖNETİM KİMİ İSİMLERİN DE İŞİNE SON VERMİŞTİ





Halk TV, 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından Semra Topçu, Lâle Özan Arslan, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gökhan Demirel’in iş akitlerini feshetmiş Uğur Dündar da yaşananlara tepki göstererek kurumla yollarını ayırmıştı.





Yayın kuruluşu hemen ardından Bülent Mumay’ın yönetimindeki halktvcom.tr ekibinin işine son verdi. Halk TV, bir süre önce 11 çalışanın yazdığı mektupla gündeme gelmişti. Yönetim değişikliğinin sonra baskı ve mobbinge maruz kaldıklarını dile getiren çalışanlar, Temmuz ayında iki aylık bir bebeği olan işten çıkarılmış çalışma arkadaşlarının işsizlik maaşı almasına bile engel olunduğunu ifade etti.





‘EMEKÇİLERE YAPILAN MUAMELE NEYİN KİNİDİR?’





Mektupta, “Emekçilere ve emeğe reva görülen bu muamele neyin kinidir? Bununla ne amaçlanmaktadır? Kısa süreliğine asgari yaşam geliri sağlayan işsizlik maaşına mani olmakla ne elde edilecektir, işsizliğe itilen emekçilerin cüzi miktardaki işsizlik maaşını bile almaması sağlanarak aileleriyle beraber parasız, aç susuz kalması mı istenmektedir? Gazetecilik ve emekçi hakları bir yana insan onuruna da mı saygı kalmamıştır? Kurum içerisinde güven, huzur, dayanışma alt üst edilmiş yıllarca beraber çalışan emekçiler, idari makama adeta jurnalcilik yapan maalesef bazı ‘arkadaşlarımızın’ çabasıyla aslı astarı olmayan iddialar üretilir korkusuyla sohbet bile edemez hale getirilmiştir” denildi.