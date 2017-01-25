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Yargıtay'da cadı avı... Onlarca gözaltı kararı!..
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Yargıtay'da cadı avı... Onlarca gözaltı kararı!..
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25 Ocak 2017 14:08
Yargıtay'da cadı avı... Onlarca gözaltı kararı!..
OHAL KHK'sı nedeniyle Yargıtay'dan ihraç edilen 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yüksek yargı Erdoğan ile çay topladı
Son dakika… 52 Yargıtay mensubu için yakalama kararı
Kanun Hükmünde Kararname ile Yargıtay’dan ihraç edilen 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı çıkarılanlardan 26’sı gözaltına alındı.
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