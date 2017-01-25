Dikta rejimi ne zaman oylanacak?

Başbakan Yıldırım'dan referandum tarihi açıklaması





İşte Başbakan Yıldırım’ın burada yaptığı konuşmada satır başları:







Adım adım halk oylamasına giderken sahada ne yapacağımızı, milletle neler konuşacağımızı ayrıntısıyla ele alacağız.





ASTANA GÖRÜŞMESİ





Suriye’de ateşkesin sağlanması için Rusya ve İran’la birlikte bir inisiyatif aldık. Ateşkes sağlandı. Astana’da da bir zirve yapıldı ve bu üç ülke ateşkese uyulduğunun takibinin yapması için mutabakat sağlandı. Orada ciddi bir diplomatik başarı elde edildi. BM işin içine sokuldu. Ciddi bir diplomatik çaba başlatıldı.





Irak’ta önemli bir hamle yaptık. Gelin bu işleri halledelim dedik. Başika konusu Musul konusu PKK ile mücadele başta olmak üzere nasıl ele alınacağını hep beraber değerlendirdik. Bütün bunları yapınca Türkiye’nin bölgedeki etkinliği de der demez arttı.





Bir yıl önce Suriye meselesinde Türkiye’yi hesaba katmayanlar şu anda Türkiye’nin dediği neyse ona göre hareket ediyorlar. İşte bu ülkemizin gücüdür. Ülkemizin gücü milletimizin gücünden cumhurbaşkanımızın dirayetinde geliyor.





Şimdi iç savaşın sona erdirilmesiyle beraber siyasi çözümün tesis edilmesi Suriye’nin toprak bütünlüğü içinde bütün kesimlerin temsil edildiği çözüm konusunda bir süreçle ilgili tam bir mutabakat sağlanmış durumda.





Yıllardır ülkelerini terk eden Suriyelilerin ülkelerine dönemsi öncelikli hedefimizdir. Ülkelerinde barış emniyet sağlandıktan sonra şüphesiz onlar da memleketlerine dönecektir. Ne demişler bülbülü altın kafese koymuşlar ille de vatanım demiş. Şartlar ne kadar kötü olsa da insanın vatanı her zaman aklındadır. İnşallah Astana’da hayırlı sonuçlar çıkacak ve Suriye’de kalıcı barışın başlaması için atılmış bir adım olacak.







REFERANDUM TARİHİ







Vatandaş değişimi zorluyor, değişim istiyor. Direnen biz olamayız. Bizim aksine değişimi zorlamamız lazım. Bu anayasa değişikliği, muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında, 20'sine kadar uygun bir tarihte yapılacak. Zannediyorum bu hafta içerisinde de kesin tarih açıklanmış olur. Bu tabii Yüksek Seçim Kurulunun vereceği bir karar





Anayasa değişikliği teklifi Cumhurbaşkanı’nın onayına sunuldu.