Samanyolu Haber /Politika / Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu /25 Aralık 2018 14:49

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Vatan Partisi, "devletin bağımsızlığına, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne aykırı faaliyetlerin odağı haline geldiği" iddiasıyla Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapıldı. Vatan Partisi daha önce iki kez HDP'nin kapatılması için başvuru yapmıştı.

SHABER3.COM

Parti adına bugün başvuru yapan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili taleplerini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ilgili makama ilettiklerini söyledi.

Geçmiş dönemde aynı taleple 2 ayrı başvuru daha yaptıklarını hatırlatan Senem, "Bu parti, 2016 yılında bir özerklik bildirisi yayınlamıştı. Kongrelerinde bölücülüğü savunan ve Kürdistanı kuracaklarını açıklayan sloganlar atılmış ve Abdullah Öcalan'ı öven konuşmalar yapılmıştı. O çerçevede şubat ayında başvurumuzu yapmıştık" dedi.

Senem, HDP'nin kasımda Diyarbakır'daki gençlik kongresinde de benzer ifadelerin kullanıldığını vurgulayarak, "HDP, anayasamızın 68'inci maddesine göre yasal olarak faaliyet yapacak bir parti durumunda değil. Benzer faaliyetlerin 10'da birini yapan partiler geçmişte Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı" diye konuştu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu Sonraki Haber >>

İyi parti grubunda esnafın isyanı

İyi parti grubunda esnafın isyanı

Macron'un yanındaki asker bayıldı

Macron'un yanındaki asker bayıldı

Koruma polisi yolda giden sivil araca çarparak yoldan çıkarttı

Koruma polisi yolda giden sivil araca çarparak yoldan çıkarttı

Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı

Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Fransa'da ortalık yine karıştı

Fransa'da ortalık yine karıştı

İşte Erdoğan'ı kızdıran açıklamalar

İşte Erdoğan'ı kızdıran açıklamalar

Tsunami konser sırasında geldi

Tsunami konser sırasında geldi

Hırsızlık yapmak isterken başına neler deldi

Hırsızlık yapmak isterken başına neler deldi

'Bakırköy'deki kıyıdaki yeni binalar depremde yıkılmasa bile suya gömülecek'

'Bakırköy'deki kıyıdaki yeni binalar depremde yıkılmasa bile suya gömülecek'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:43:37