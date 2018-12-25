Samanyolu Haber /Gündem / Akşener konuşurken araya girdi: Perişanım /25 Aralık 2018 15:03

Akşener konuşurken araya girdi: Perişanım

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısındaki konuşması sırasında kendisini izleyemeye gelen bir vatandaşın isyanına tanık oldu.

İyi parti grubunda esnafın isyanı

Partisinin grubunda konuşan Meral Akşener, hükümetin ekonomi programını eleştirdiği sırada bir yurttaş konuşmasını bölerek "Küçük işletme sahibiyim. İşletmem kapandı. Şu anda işsizim çok perişanım. Kimseye derdimi anlatamadım. Kimseye sesimi duyuramadım. Cumhurbaşkanına 4 defa mektup yazdım sesimi duyuramadım." diye feryat etti.

Meral Akşener de isyan eden yurttaşın sözlerini dinledikten sonra "Şimdi bu salonda basın mensuplarının huzurunda mektupla dilekçeyle derdinizi iletemediğiniz hem sayın cumhurbaşkanına hem ekabir hükümete şu anda iletmiş oldunuz. Bu bile bizim Meclis'te olmamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
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