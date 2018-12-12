Yargının IŞİD'e bakışı farklı: Dört sanık suçlu bulunup ceza verildi, tutuklama yok

Terörle mücadele polisi, Kasım 2017’de çok sayıda IŞİD şüphelisini gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlar arasında kardeşini öldürdüğü iddia edilen ve buna dair bir kamera görüntüsü dosyaya konan Abdulkhaleq Abdulqader Ali de bulunuyordu.





İkisi tutuklanan şüpheliler hakkında Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde IŞİD üyeliğinden dava açılmıştı.







Davanın bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Ali. Yusuf Mustafa ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.





Mahkeme başkanı, Ali hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporu okudu. Buna göre Ali’nin fotoğraflarıyla kamera görüntüleri eşleşmedi. Görüntülerdeki katil ile Ali’nin farklı kişiler olduğu belirlendi.





‘IŞİD’ci değiliz dediler’

Tercüman eşliğinde ifade veren Ali, IŞİD üyesi olmadığını belirterek şunları söyledi: “IŞİD görüntüdeki kardeşimi öldürdü. Kaçmak isterken onu da yakalayıp infaz etti. Hastayım, tahliyemi istiyorum.” Tutuklu sanık Yusuf Mustafa da “IŞİD üyesi değilim, beraatimi istiyorum” diye konuştu.





Savcı ceza istedi

Duruşma savcısı ise Mustafa ve Ali’nin önceki ifadeleri nedeniyle cezalandırılmalarını istedi. Savcı, görüntülerdeki kişinin Ali olmamasına rağmen önceki ifadelerinin kabul edilmesini talep etti.





IŞİD’den suçlu bulundular

Mahkeme, Mustafa ve Ali’ye ‘IŞİD üyeliği’ suçundan yedi buçuk yıl hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.





Kararda, Ali’nin kardeşini öldüren kişi olmadığını ancak ilk ifadelerinde verdiği bilgilerden dolayı suçun örgüt üyeliği kapsamında değerlendirildiğini kaydetti. Mahkeme başkanı, cinayet görüntülerindeki kişinin sanık çıkmaması nedeniyle suçu ‘adam öldürme’ kapsamında değerlendirmediklerini ve savcılığa suç duyurusunda bulunmaktan vazgeçtiklerini ifade etti.





Ceza var tutuklama yok

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Şehab el B., Sabir K., Mohammed İbrahim Yaseen Y. ve Abdulrahman Y.’ye de ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezası verdi. Ancak bu sanıklar, istinaf ve Yargıtay süreçleri göz önüne alınarak tutuklanmadı.





Mahkeme, aad E., Mohanad İbrahim Yaseen A., Mahmud Ş. ve Mohammed K.’nın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti