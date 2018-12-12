ABD Kongresi'nde Google CEO'suna soruldu: Neden 'aptal' araması yapılınca Trump'ın fotoğrafı çıkıyor?

Pichai'ye, Google'da 'idiot' (aptal) araması yapıldığında neden Donald Trump'ın fotoğrafının çıktığı soruldu. 'Muhafazakarlara karşı önyargılı olmakla' sorgulanan Pichai, yaptığı açıklamada, arama motorunda anahtar sözcüğü alıp, sözcüğün bulunduğu sayfaları tazelik, popülerlik ve insanların sözcüğü nasıl kullandığı gibi 200'den fazla veriye göre sıraladıklarını belirterek bu yöntemle o arama için sürekli en iyi sonucu verdiklerini söyledi.

'KÜÇÜK BİR ADAM KARAR VERMİYOR MU?'





Bunun üzerine, Pichai'ye soru yönelten Kongre üyesi Zoe Lofgren, "Yani, kullanıcıya neyin gösterileceğine perdenin arkasında oturan küçük bir adam karar vermiyor mu?" ifadelerini kullandı.