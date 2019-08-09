Bir kes-yapıştır skandalı daha: Gazeteciye PKK'dan ceza verdiler, karar ByLock olarak çıktı

PKK örgüt üyeliği' iddiası ile hakkında soruşturma başlatılan, savcılık tarafından iddianame hazırlanan ve yargılaması da bu gerekçe ile yapılan gazeteci İdris Yılmaz’a verilen hapis cezasının gerekçeli kararından ByLock çıktı.





Gazeteci İdris Yılmaz Van Erciş ilçesinde evine yapılan baskınla gözaltına alınarak tutuklandı. Yılmaz cezaevinde tutulduktan uzun bir süre sonra hakkında 'PKK örgüt üyeliği' iddiası ile iddianame hazırlandı. Savunmaları tutanaklara eksik geçirilen, savunmasına müdahale edilen, kamera kaydı, telefon kaydı ve tanık dinletilmesi talepleri karşılanmayan İdris Yılmaz’a yargılandığı davanın 2’inci duruşmasında örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.





GEREKÇELİ KARARDA FARKLI KARARLA KARŞILAŞINCA ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ ETTİ





Cezanın gerekçeli kararı ise kısa bir süre içinde hazırlandı ve İdris Yılmaz’a tebliğ edildi. 'PKK örgüt üyeliği' ile yargılanan Yılmaz gerekçeli kararda kendisine isnat edilen suçtan farklı kararla karşılaştı. Kararda, 'ByLock tespit raporu, bank Asya hesap bilgileri' gibi ifadeleri yer aldı. Kararın sehven yapılmış olabileceğini düşünen Yılmaz bir üst mahkemeye itiraz etti.





'YARGIÇLAR DOSYAYI İNCELEMEDEN KARAR ALMIŞLAR'





Avukat Savaş Avcı üst mahkemenin de aynı kararı tekrardan yazdığını söyledi. Avcı, "FETÖ üyeliği delilleri ile gerekçe oluşturmuşlar. Oysa ki İdris Yılmaz PKK örgüt üyeliğinden yargılanmaktadır. Dolayısıyla buradan da yargılamayı yapan yargıçların dosyayı hiç incelemeden tutukluluk devam kararı aldıkları anlaşılmaktadır" dedi.





Yılmaz’ın dosyası sonrasında istinaf mahkemesine gitti. Bu süreçte bu kez Yılmaz hakkında başka bir soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Hapis cezasını değerlendiren Erzurum İstinaf Mahkemesi, 'Suç vasfının yeniden değerlendirilmesi ve yeni soruşturma ile birlikte bir karar kurulması' gerekçesiyle cezayı bozarak yerel mahkemeye gönderdi. Yeni açılan dava ve önceki dava Van 5’in Ağır Ceza Mahkemesi’nde (ACM) birleştirildi. Bu birleştirmenin ardından ilk duruşma bugün görüldü. Yeniden yargılamanın ilk duruşmasında hiçbir tanık duruşmaya gelmedi. Yılmaz’ın SEGBİS ile savunmasını yaptığı duruşma 27.09.2019 tarihine ertelendi.