CİMER sadece ihbar hattı oldu... Artık soru sorulamıyor

Bakan, “Vatandaşın ‘menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur’ sorusuna cevap verip, verdiği cevabın ‘haklı’ gururunu yaşayan, bunu da reklam malzemesi yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz” dedi.







İlk olarak 2006 yılında çıkarılan Başbakanlık Genelgesiyle yürürlüğe giren ve bir halkla ilişkiler uygulaması olan Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), vatandaşların bilgi edinme ve dilekçe hakkını kullanmasına dair kanun kapsamında, her türlü dilek, şikâyet ve ihbar için kullandığı bir sistem olarak yıllarca hizmet verdi.





Aynı sistem ‘Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adıyla 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı’nda da kuruldu.

Parlamenter sistemin kaldırılarak ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte Haziran 2018’de Başbakanlık makamı ortadan kaldırıldı ve BİMER, CİMER ile birleştirildi.





'CUMHURBAŞKANLIĞI’NA ARTIK CİMER’DEN DE SORU SORULAMIYOR'







CİMER’e getirilen kısıtlamayı birkaç gün önce fark ettiklerini belirten CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan şöyle konuştu:





“Kuruluşundan ve vatandaşların en ayrıntılı sorularına kadar verdiği yanıtlardan gurur duyan Cumhurbaşkanlığı’nın, CİMER’e ‘Cumhurbaşkanlığı’ ile ilgili bir kısıtlama getirdiğini fark ettik. Araştırdık, anlamaya çalıştık.





CİMER üzerinden Cumhurbaşkanlığı ve Anadolu Ajansı, TRT, MİT, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu gibi kendisine bağlı kurumlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı’na soru soramadığımızı fark ettik. Başvuruları, ilgili bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlara, valiliklere ve belediyelere gönderebilmek için tüm seçenekler var. Ancak daha önce olan ‘Cumhurbaşkanlığı’ seçeneği kaldırılmış. Vatandaş oy verip seçtiği, yetmedi kendisine güvenip istediği sınırsız yetkileri verdiği Cumhurbaşkanı’na neden soru soramıyor? Vatandaşın ‘menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur’ sorusuna cevap verip, verdiği cevabın ‘haklı’ gururunu





Yaşayan, bunu da reklam malzemesi yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz.”