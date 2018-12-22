''Yandım yandım şarkısındaki 'Baka baka doyamadım, hem kokladım da' sözleri Kabe'ye yazıldı''

"Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele" diyerek tepki gösteren Alanson, "Neler oluyor orada. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş, 6 aylık hamile karısı. Hayır, o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor. konuşuluyor" diye konuştu.





Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser veren sevilen Alanson, şarkısı ‘Yandım Yandım’ı nasıl yazdığını anlattı. Şarkısının aslında Kabe’ye yazdığını belirten ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, şunları kaydetti:





“Yandım Yandım’ kısmını Medine’de yazdım. Yandım’ı birinci gün not defterime düşüyorum. İkinci gün ‘Ah ki ne yandım’ yazmışım. Şimdi ben nerede yazmış olduğumu söylemesem, şarkıyı size açıklamasam siz onu bir aşk şarkısı olarak dinliyorsunuz. Sonra bana şarkılar söyleten kadın mevzusu olmuş. Mesela ‘Baka baka doyamadım, hem kokladım da’ Kabe’yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz."