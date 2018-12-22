Özhaseki'ye Gökçek'in sildiği destek tweetleri soruldu: Konuşacağız

Özhaseki, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın soruları yanıtladı.







Özhaseki, Melih Gökçek'in kendisine destek verdiği tweetlerini silmesine yönelik soruya "Sayın Melih Gökçek'le 25 yıla dayanan bir arkadaşlığımız var. Onu konuşmadık. İlk görüşmemizde konuşacağız" yanıtını verdi. Özhaseki, "Sayın Melih Gökçek'le 25 yıla dayanan bir arkadaşlığımız var. CHP'nin yandaş gazetesi mal bulmuş mağribi gibi saldırdılar bu işe" diye konuştu.







"Sayın Gökçek'ten destek tweeti bekliyor musunuz? Kendisinin göz rahatsızlığı varmış" sorusuna da Özhaseki'nin yanıtı, "Kendisine programdan çıkınca bir geçmiş olsun derim" oldu.





Tweet atmayı sevmediğini kaydeden Özhaseki, "Hayır hiç sevmiyorum. Atmayacağım. Orada başka bir alem var. Oraya daldığınız zaman kendinizi kaybediyorsunuz, orada uzak durmakta fayda var" dedi.