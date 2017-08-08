Yandaşlar Akın Öztürk'ün ifadesindeki o ayrıntıyı sakladı

Cumhuriyet gazetesi manşetinde, “Öztürk ısrarlı: Akar’a sorun” başlıklı habere yer verdi. Haberde, “Akıncı davası sanığı, eski YAŞ üyesi Akın Öztürk sorgusunda, darbe girişimini Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’dan işittiğini iddia etti.





Akar’ın talimatlarıyla hareket ettiğini savunan Öztürk, Çankaya Köşkü’nde Akar’ın, Başbakan ve toplantıdakilere, ‘Siz ne diyorsunuz, gidin ya’ diyerek, kendisini savunduğunu duyduğunu söyledi. Öztürk, ‘Hulusi Akar, 400 gün geçtiği halde neden size sahip çıkmıyor’ sorusu üzerine bazı şeylerin zamanla değiştiğini, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın da sonradan değişik şeyler söylediğini belirtti. Öztürk, ‘Akıncı’da Akar’a herkes bir komutan gibi davranmaya devam ediyordu’ dedi” ifadeleri yer aldı.







Birgün gazetesi ise habere ön sayfasının altında, “Öztürk: Darbeyi Hulusi Akar’dan öğrendim” başlığıyla yer ayırdı ve “15 Temmuz Darbe Girişimi’nin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davaya, darbenin askeri kanadının bir numarası olduğu iddiasıyla yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün çapraz sorgusuyla devam edildi. Akın Öztürk, çapraz sorgusunda ‘darbe girişimi olduğunu Hulusi Akar’dan öğrendiğini’ iddia etti” dedi.





Sabah, Yeni Şafak, Star ve Akşam gazeteleri ise Akın Öztürk’ün çapraz sorgusundaki bu ifadelerini okuyucularıyla paylaşmadı.



