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Vergilerdeki TRT payı neredeyse iki kat artırıldı
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Vergilerdeki TRT payı neredeyse iki kat artırıldı
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08 Ağustos 2017 09:27
Vergilerdeki TRT payı neredeyse iki kat artırıldı
Bakanlar Kurulu kararıyla cep telefonunda alınan TRT payı yüzde 6'dan yüzde 10'a yükseltildi.
SHABER3.COM
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında TRT paylarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.
Cep telefonunda alınan TRT payı Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 6'dan yüzde 10'a çıkarıldı.
,İşte o liste:
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