Samanyolu Haber /Ekonomi / Vergilerdeki TRT payı neredeyse iki kat artırıldı /08 Ağustos 2017 09:27

Vergilerdeki TRT payı neredeyse iki kat artırıldı

Bakanlar Kurulu kararıyla cep telefonunda alınan TRT payı yüzde 6'dan yüzde 10'a yükseltildi.

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Resmi Gazetenin bugünkü sayısında TRT paylarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Cep telefonunda alınan TRT payı Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 6'dan yüzde 10'a çıkarıldı.
,İşte o liste:


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