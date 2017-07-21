Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş yazar OHAL için tarih verdi /21 Temmuz 2017 13:16

Yandaş yazar OHAL için tarih verdi

Bir dönem Başbakan Danışmanlığı yapan Etyen Mahçupyan AKP'nin vatandaşı OHAL ile tehdit edeceğini itiraf etti.

SHABER3.COM

AKP yandaşı Karar Gazetesi Yazarı AKP'nin OHAL'i daha ne kadar uzatacağını yazdı. AKP'nin seçimlere endeksli bir strateji güdeceğini anlatan Mahçupyan  AKP başarısız olursa OHAL'i daha da uzatacağını söyledi... 

İşte Mahçupyan'ın yazısından ilgili bölüm.. 
Gerçekçi olmak gerekirse OHAL’in en az 6 kez daha uzatılacağını bugünden biliyoruz. Yani 2019 yerel seçimlerinin sonrasına kadar. Bunu değiştirecek iki ihtimal var: Eğer cumhurbaşkanlığı seçimi yerel seçiminin önüne alınır ve Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olursa belki olağanüstü halin bittiğine kanaat getirilebilir. Ancak eğer yerel seçimde AK Parti başarılı olamazsa OHAL’ler silsilesinin daha da uzayacağından emin olabiliriz.

2014 yılında yapılan bir saha çalışmasında bağlılığı yüksek Gülen cemaati mensuplarının toplumun yüzde 2’sini oluşturduğu, cemaatle bağ kurmuş destekçi ve sempatizanlarla birlikte oranın yüzde 6’ya çıktığı ölçülmüştü. Çoluk çocuğu ayıklasak bile, neresinden baksanız bir milyon civarında insan demek. Çoğunlukla iyi pozisyonlarda, etkili kişiler… Dolayısıyla eğer gerçekten de bu insanları tümüyle ‘tek tip’ elbiseye mahkum etmek gibi bir niyet var ve bunun için ille de OHAL gerekiyorsa, olağanüstülüğün daha uzun süre devam edeceğini öngörebiliriz.
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