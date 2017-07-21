Kepenk kapatanlar hızla artıyor...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket rakamlarını açıkladı. Buna göre; Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %3,35, kooperatif sayısında %5,43, gerçek kişi ticari işletme sayısında %16,28 azalış oldu.

Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %28,28, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %24,82 kapanan kooperatif sayısı %39,13 oranında arttı.



