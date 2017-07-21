Samanyolu Haber /Ekonomi / Kepenk kapatanlar hızla artıyor... /21 Temmuz 2017 13:23

Kepenk kapatanlar hızla artıyor...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket rakamlarını açıkladı. Haziran ayında kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 28.28 arttı. Aynı ay açılan şirket sayısında da düşüş olduğu göze çarptı.

Kepenk kapatanlar hızla artıyor...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket rakamlarını açıkladı. Buna göre; Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %3,35, kooperatif sayısında %5,43, gerçek kişi ticari işletme sayısında %16,28 azalış oldu.
Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %28,28, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %24,82 kapanan kooperatif sayısı %39,13 oranında arttı.

KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 11,03 ARTIŞ OLDU
2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılı Haziran ayına göre kurulan şirket sayısında %8,49,  kurulan kooperatif sayısında %2,35 artış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise %1,03 oranında azalış oldu. 2017 yılı Haziran ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre %29,26 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  %11,36 kapanan kooperatif sayısı %4,35 oranında arttı.


2017 YILININ İLK ALTI AYINDA KURULAN ŞİRKET SAYISI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 1,31 AZALDI

2017 yılının ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %1,31 oranında azalma olurken, kurulan kooperatif sayısı %6,74 gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %10,03 oranında arttı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %11,03 oranında artış olurken, kapanan kooperatif sayısı  %15,23 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı  %2,01 oranında azaldı.
<< Önceki Haber Kepenk kapatanlar hızla artıyor... Sonraki Haber >>

Bodrum'da sular yükseldi vatandaş panik yaşadı

Bodrum'da sular yükseldi vatandaş panik yaşadı

Bodrum'da deprem sonrası denizin yükseldiği anlar

Bodrum'da deprem sonrası denizin yükseldiği anlar

Abdullah Gül, Hocaefendi'yi tanır mı? Erdoğan'ın ekibi Gül aleyhine hangi manşetin atılmasını istedi?

Abdullah Gül, Hocaefendi'yi tanır mı? Erdoğan'ın ekibi Gül aleyhine hangi manşetin atılmasını istedi?

Bodrum'da deprem sonrası yaşanan panik

Bodrum'da deprem sonrası yaşanan panik

Subayları dövmek için Muğla'dan özel işkenceci polis getirmişler

Subayları dövmek için Muğla'dan özel işkenceci polis getirmişler

AKP’li Belediye Başkanı Çimen polise saldırdı, şoförü yumrukladı

AKP’li Belediye Başkanı Çimen polise saldırdı, şoförü yumrukladı

Dumanlı'dan AKP'yi karıştıracak Pensilvanya hatıraları

Dumanlı'dan AKP'yi karıştıracak Pensilvanya hatıraları

Hocaefendi'den Adil Öksüz'le ilgili ilk açıklama

Hocaefendi'den Adil Öksüz'le ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu: Meydan okuyorum, ödlek değilsen çık karşıma

Kılıçdaroğlu: Meydan okuyorum, ödlek değilsen çık karşıma

Meteoroloji uzmanı: Boyu 1.60'dan kısa olanlar sokağa çıkmasın

Meteoroloji uzmanı: Boyu 1.60'dan kısa olanlar sokağa çıkmasın
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:43:07