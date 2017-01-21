Yandaş yazar, Bülent Arınç'a nasıl diz çöktürüldüğünü yazdı...

İŞTE SERDAR ARSEVEN'İN O YAZISI...

Bülent Arınç Reis'ten 'helallik' istedi

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, “Cemaat”i kavramakta bu kadar geç kalmış olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, yazdığı mektupla helallik istedi.

Sağlam kaynaktan ulaşan bilgidir.





Kulis'ten ötesi….





AK Parti kurucularından Eski Meclis Başkanı, Eski Bakan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta, “Gülen"i anlamakta çok çok geç kaldığını itiraf etti ve “helâllik” istedi.





Bülent Arınç, 17-25 Aralık sürecinde çok yanıldığını, yanıltıldığını…





Menfur 15 Temmuz darbe girişimiyle bütün gerçeklerin gün gibi ortaya çıktığını ifade etti ve Recep Tayyip Erdoğan'dan “hakkını helâl etmesini”istedi.





Bülent Arınç'ın daha önce Sayın Erdoğan'dan randevu talep ettiğini ancak bu talebinin o süreçte karşılık bulmadığını biliyoruz.





Randevuyu alamayan Bülent Arınç'ın Sayın Erdoğan'a mektup göndermesi bu bilgiye ilâve.





Bir bilgi daha var ama verdiğim sözlerden dolayı müsaadenizle şimdilik yazmayayım.





Evet…





“Helallik istemek.” güzel.





“Pişman olmak.” güzel.





Bununla birlikte…





Sayın Arınç'ın,“cübbesini giyerek "Cemaat" sanıklarını savunmak istediğini söylemesinin üzerinden” fazla vakit geçmedi.





Sayın Arınç, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en zorlu günlerinde en yaman hücumlarıyla dikkat çekmişti.





Zor durum.





Ben bugüne kadar Sayın Arınç'a çok tepki gösterdim…





Çeşitli vesilelerle tepkilerimi dile getirirken, “yaşını, kıdemini” ve “Millî Görüş Hareketi'ndeki yerini”göz önünde bulundurarak, üslubuma çok dikkat ettiğimi de kıymetli okuyucularım bilir.





Ne var ki ben bile bazen çok sert laflar etmekten alamıyorum kendimi!





Sayın Arınç, bugüne kadar çok önemli makamlarda, mevkilerde bulunmuş bir devlet adamıdır.





Büyük sorumluluklar üstlenmiştir.





Çok açık bir şekilde ifade etmek isterim ki, yönettiği alanlarda belirgin “iz”ler bırakamamıştır.





Kubbede hoş sadâ bırakamamıştır.

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