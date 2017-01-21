Barzani: 'Bağımsız Kürdistan için her şeyi yapacağız'

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Barzani'nin Washington Post'tan Lally Weymouth’a verdiği mülakatı köşesinde paylaştı.

Mesud Barzani'nin açıklamaları şöyle:

Lally Weymouth: Yeni Trump yönetiminden ne bekliyorsunuz?

Mesud Barzani: “Bizi desteklemeye devam etmelerini...”

LW: Ne tür bir destek? Size ağır silahlar vermesini mi?

MB: Askeri ve siyasi destek.

"BİZE TANK VE TOP LAZIM"

LW: Ne tür askeri destek?

MB: Ön cephede savaşan bir askerin neye ihtiyacı varsa onu. Henüz tank ve top verilmedi. Ona da ihtiyacımız var.

LW: Musul’u almak ne kadar sürecek?

MB: Peşmerge geçen yıl ekim ayında IŞİD’in elindeki 100 kilometrelik savunma hattına saldırdı. Sonra Irak güçleri harekete geçti ve iyi iş yaptı. Çok sert ve kanlı bir savaş bu. Doğu kesimi birkaç gün sonra bitecek. Ama batı kesimi daha zor. Ne zaman bitecek bilmek zor.

LW: Musul’un çoğunluğu Sünni...

MB: Evet şu anda orada bulunanlar Sünni.

LW: Şehir kurtarıldıktan sonra Şii birliklerin girmesinden endişe duyuluyor.

MB: Varılan anlaşmaya göre Şii militanlar şehre girmeyecek.

LW: Kürdistan’da Amerikan varlığının devam etmesini istiyor musunuz?

MB: Terörizmin büyümemesi için bu yardımın devam etmesi gerekli.

LW: Musul temizlendikten sonra Amerikalıların çekilmesi sizi endişelendirir mi?

MB: Umarım Amerika aynı hatayı tekrar etmez. 2010 ve 2011’de bölgedeki Amerikalı komutanlara söylemiştim, “Amerika’nın çekilmesi terörizmin büyümesine neden olacak” diye. Sınırlı da olsa Amerikalı asker kalsaydı IŞİD Ramadi ve Musul’u alamazdı.

"IRAK'TA KİMSE İRAN'DAN DAHA ETKİLİ DEĞİL"





LW: İran, Irak üzerinde etkili mi?





MB: Irak üzerinde hiçbir ülke İran kadar etkili değil.





LW: Petrolünüzü satmak için Türkiye ile yakın çalıştınız.





MB: Evet bu doğru ve hâlâ çalışıyoruz.





LW: Ama merkezi Irak hükümeti bundan pek hoşlanmıyor.





MB: Bağdat’ın bundan şikâyet etmeye hakkı yok. Bütçemizi anayasaya aykırı ve kanunsuz biçimde kesti. Bütçemizi kesmeden önce Türkiye üzerinden hiç petrol satmadık.





LW: Türkiye’nin Suriye’deki Kürtleri bombalamaya başlaması sizi zor duruma soktu mu?





MB: Hayır, bu iki mesele birbiriyle ilişkili değil.





"MÜMKÜN OLAN EN KISA ZAMANDA BAĞIMSIZLIK"





LW: Sizin bağımsız bir Kürdistan hayali kurduğunuz dedikoduları var. Bağımsızlık ilan edecek misiniz?





MB: Bu artık bir hayal veya dedikodu değil. Önümüze gelen bir gerçek. Bu amaca ulaşmak için her şeyi yapacağız. Ancak bunu şiddete başvurmadan, barışçı bir biçimde yapacağız.





LW: Ne kadar bir sürede?





MB: Mümkün olan en kısa zamanda. Çünkü zamanı geldi. Şimdi pratik adımlar atma zamanıdır. Bugün 6 milyon kişi, bizim “Kuzey Irak” değil, “Kürdistan”dediğimiz yerde yaşıyor.







