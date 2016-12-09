Yandaş gazete yazarı #bozdoları diyenlerin canını sıktı

Doları bozdurup euro almışlar. Yandaş Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci'nin paylaştığı istatistiğe göre dolar bozduran vatandaş dönüp arka planda euro almış. İşte o yazıdan ilginç bölüm.

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Peki, dolar bozdurma kampanyası ne oldu?





Merkez Bankası “Haftalık Para, Banka İstatistikleri” verisine bakıyoruz. Kampanyaların başladığı 25 Kasım 02 Aralık haftasında ne olmuş? Türk halkı ne kadar dolar satmış? İşte veriler:





Yabancı para mevduatları artmaya devam etmiş. 11 Kasımda 170 milyar 431 milyon dolara kadar düşen YP mevduatları son 3 haftadır artmaya devam ediyor. Ve 25 Kasım 02 Aralık haftasında 759 milyon dolar daha artarak 173 milyar 097 milyon dolara ulaşmış.





Peki kim almış?





Yurtiçinde yerleşikler 797 milyon dolar almışlar





Kim bunlar?





Gerçek kişiler 211 milyon dolar





Tüzel kişiler ise 586 milyon dolar almış.





Tüzel kişiler 221 milyon dolar ve 337 milyon dolar karşılığı kadar euro almışlar.





Ya gerçek kişiler? Hani 211 milyon dolar nette alım yapan gerçek kişiler ne yapmış? Bakın işte burası çok ilginç....





Bu insanlar gitmiş tam 146 milyon dolar satmışlar. Ama bunun karşılığında da tam 323 milyon dolar karşılığı euro almışlar.





Yani bozdoları-aleuroyu olmuş.





Perdenin önünde dolar satılmış ama arka kapıdan da euro alınmış. Yani toplamda kampanya esnasında dolar satılmış ama daha fazla olarak döviz alınmış. Galiba bu verileri daha çok tartışacağız. O nedenle burada bırakıyorum.



