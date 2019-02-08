Samanyolu Haber /Politika / Yandaş gazete eşi CHP'den aday olan rallici Çetinkaya'yı işten çıkarttı /08 Şubat 2019 17:35

Yandaş gazete eşi CHP'den aday olan rallici Çetinkaya'yı işten çıkarttı

Yandaş Türkiye gazetesi, CHP’nin tartışılan adayı Mehmet Fatih Bucak’ın eşi ralli pilotu Burcu Çetinkaya ile yollarını ayırdı.

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Gazete yönetiminin ayrılık kararı almasına gerekçe olarak, Çetinkaya’nın eşi Mehmet Fatih Bucak’ın CHP’nin Siverek adayı olması ileri sürüldü.

Çetinkaya, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Türkiye gazetesi ile yollarının “nazikçe ayrıldığını” duyurdu.

Üç yılı aşkın süredir Türkiye gazetesi için söyleşiler yapan Çetinkaya, “Türkiye gazetesinin talebi üzerine yollarımızı nazikçe ayırdık. Geçen 5.5 sene ve değerli dostluklar ve deneyimler için kocaman teşekkürler” mesajını paylaştı. Çetinkaya, ayrılık için başka bir gerekçe sunmadı.

Ancak kulislerde, Çetinkaya’nın eşi Mehmet Fatih Bucak’ın CHP tarafından Siverek Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesinin bu karara neden olduğu söyleniyor. Burcu Çetinkaya 2015 yılında Bucak Aşireti’nden Mehmet Fatih Bucak’la evlenmişti.
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