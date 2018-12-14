Yanal'dan ilk paylaşım: Siz benim her şeyimsiniz!

Yanal yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe taraftarlarına yönelik olarak, 'Siz benim herşeyimsiniz' ifadelerine yer verdi.





Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli taraftarlara sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj gönderdi.





Fenerbahçe taraftarına sevgisini ifade eden Yanal, "Bir insan bir camiayı 'bir şey' görür, bu hayattır. Bir insan bir camiayı 'çok şey' görür, bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayı 'her şey' görüyorsa, bu aşktır. Siz benim için her şeysiniz; büyük Fenerbahçe taraftarı" paylaşımında bulundu.



