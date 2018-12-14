Samanyolu Haber /Dünya / İran Zencani'nin yurtdışındaki milyarlarının peşinde: İdam için acele etmeyin! /14 Aralık 2018 23:06

İran Zencani'nin yurtdışındaki milyarlarının peşinde: İdam için acele etmeyin!

İran yargısı, ülke tarihinin en büyük yolsuzluk suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Babek Zencani’nin dolandırdığı paraları geri verdikten sonra cezasının infaz edileceğini açıkladı.

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Kapatılan 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Reza Zarrab’ın ‘İranlı reisi’ olarak da anılan Zencani 2013 yılında yargılanmaya başlamıştı.

Ülkede son dönemde ekonomik suçlamalar nedeniyle bazı iş insanlarının kısa sürede yargılanarak idam edilmesi, gözleri 2.8 milyar dolar dolandırıcılık gerekçesiyle iki yıl önce hakkında idam kararı verilen ancak hala infaz edilmeyen Babek Zencani dosyasına çevirdi.
 
Diken’in haberine göre, İran Yargı Erki Başkanvekili Hadi Sadıki, Zencani’nin özellikle yurt dışındaki mal varlığının tespiti ve geri getirilmesi çalışmalarının devam ettiğini, sanığın dolandırdığı paraları geri verdikten sonra cezasının infaz edileceğini bildirdi.

Zencani’nin neden idam edilmediğine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sadıki,” Zencani, suistimal ettiği mallarının tümünü son riyaline kadar hazineye geri ödemelidir. Ancak malların bir kısmı yurtdışında olduğundan şu an onlara ulaşamıyoruz. Halkımız, idam kararının uygulanmasında acele etmemeli, çünkü yurtdışındaki ip uçlarını kaybetmek istemiyoruz. Tüm mallar hazineye geri getirildiğinde sanığın infazı gerçekleşecek” diye konuştu.

Yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2.8 milyar dolar dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Zencani, Mart 2016’da idam cezasına mahkûm edilmiş, ünlü işadamının itirazı üzerine karar, Aralık 2016’da yüksek mahkeme tarafından da onaylanmıştı.
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