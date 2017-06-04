“Yan yanayız, bir aradayız” çağrısı ne anlama geliyor

80 milyona yönelik “Yan yanayız, bir aradayız” çağrısının yapıldığı bildiriyi açıklamak üzere düzenlenen basın toplantısı, daha önce hiç yolu kesişmemiş çok farklı kesimlerin bir araya gelip buluşmasına vesile oldu.









Solun önemli kalemlerinden Oya Baydar, bildiriyle paralel muhtevaya sahip olan açış konuşmasındaki “Mazlumların hukukunu koruma çağrısı yapmak için buradayız” mesajıyla ortak paydayı yeniden vurguladı.





Daha sonra söz alanlardan Ahmet Türk’ün “Türkiye’nin ortak bir akla ihtiyacı var;”





Abdülbaki Erdoğmuş’un “Mücadeleyi yan yana, hep birlikte yapma azmimiz var;”





Rıza Türmen’in “Devlet partileşiyor;”





Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun “Bu gidişin oluşturacağı tehlikeyi görmek için bu kadar çeşit olmak lâzım. 16 Nisan’a kadar göremediğimiz bu çeşitlilik aslında bizim gücümüz;”





Hüda Kaya’nın “Sessiz çığlık her yeri sardı;”





Prof. Dr. Cihangir İslam’ın “16 Nisan’da % 49 farklı birşey söyledi, bu mesaj iyi okunmalı;”





Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun “Kimliklerinizle bir araya gelip demokrasi deyin;”





Prof. Dr. Aysel Çelikel’in “İnsan hakları, demokrasi ve laiklik ortak paydasında buluşursak barış ve özgürlüğü yakalarız;”





Rakel Dink’in “Kucaklaşmak varken ne yazık ki hep ayrıştırıldık. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de öyle davran;”





Nurten Ertuğrul’un “Karanlıktan çıkacağız;”





Ertuğrul Yalçınbayır’ın “Yeni bir süreç başladı; kurtuluş yakındır, dualarım bu yönde” vurguları, bildirinin mesajını pekiştirdi.





Biz de Bediüzzaman’ın hukuk, adalet, demokrasi tariflerini, masumların hukukunun korunması için gösterdiği olağanüstü duyarlılığı ve “Demokrasi milletin hakimiyetidir, milletin varlığını göstermek lâzım, mevcudiyetinizi ittihadla, birleşerek gösteriniz” mesajlarını aktardık ve Nur’dan bahsettik.





Konuşmanın yankıları devam ediyor.





Çok farklı, hattâ yer yer zıt dünya görüşlerine sahip insanları hukuk, adalet, demokrasi ortak paydasında bir araya getiren buluşmanın moderatörlüğünü demokrat sağdan gelen bir isim olarak Nesrin Nas’ın üstlenmesi ve Yeni Asya’yı “Said Nursî ekolünün temsilcisi” olarak nitelemesi çok anlamlıydı.





Kimi konuşmacıların belirttiği gibi şerden çıkan hayrın bir tezahürü bunlar olsa gerek.