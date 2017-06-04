Yandaşlar rantın yolunu bakın nasıl bulmuşlar...

İstanbul'da kent merkezinde geliştirecek arsa kalmayınca, inşaat şirketleri yeşil alanlardan sonra turizm ve ticaret imarlı arazilerde de konut inşa etmeye başladı. Yasalara aykırı bu durum, Beşiktaş, Bakırköy, Sarıyer ve Avcılar gibi İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçelerden, Anadolu Yakası'na sıçradı. Arsan Grup'a ait Kadıköy'deki 8 bin 239 metrekarelik turizm imarlı arazide 475 odalı otel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin, Kadıköy Belediyesi'nden yapı ruhsatı alınmasına rağmen, 280 bağımsız bölümün inşa edilip vatandaşa satıldığı öğrenildi.

‘EV OLAMAZ' DENİYORDU

Sanayi, enerji ve turizm alanlarında faaliyet gösteren Arsan Grup, 16 Ekim 2009 tarihinde Kadıköy, Sahrayıcedid Mahallesi 3 bin 162 ada, 204 parselde kayıtlı bulunan 8 bin 768 metrekarelik araziyi satın aldı. 2008 yılına kadar konut alanı olarak görünen arazinin imar planı değiştirilmiş ve turizm tesis alanı olarak belirlenmişti. İnşaat hakkı artırılan ve tamamı yer altında yapılaşmaya açılan arazinin imar planında, “Bu alan içinde otel, motel, apart otel yer alabilir. Bu amaç dışında iskan edilemez” yazıyordu. Arsa, Arsan Grup'a geçtikten sonra 2011 yılında yapılan son değişiklikle de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, plan notuna “Bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yer alamaz” ifadesini ekletti.

Bu çerçevede Arsan Grup, 2016 yılında otel inşa etmek üzere kolları sıvadı. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu için yaptığı başvuruda, arazide üzerinde 475 odalı bir apart otel inşa etmek istediğini bildirdi.

YAPI RUHSATI OTEL İÇİN

Sunum dosyasında ulaşımının kolaylığı, alanın otel yapılabilir olması, doğa ve kültür koruma bölgelerine, hassas tarım alanlarına uzak olması gibi nitelikler göz önüne alındığı belirtildi. E-80 Otoyolu ile ikinci köprü yolunun Kozyatağı'nda E-5 Otoyolu ile kesiştiği kavşağın yanı başındaki Atatürk Caddesi üzerinde yer alacak otel için Kadıköy Belediyesi'nden de 19 Eylül 2016 tarihinde yapı ruhsatı alındı.

SAĞ: USULSÜZ BİR KAZANÇ SAĞLIYORLAR





İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Hüseyin Sağ, turizm emsali ile konut inşa etmenin haksız kazanç sağlayacağını söyledi. Sağ, “Turizm imarlı alanlarda konut alanlarına göre inşaat hakkı daha fazla. Siz eğer otel yapacağım diye ruhsat alır, konut yapıp vatandaşa satarsanız ekstra rant sağlarsınız. Bu rant imar hukuku çiğnenerek yaratılmış usulsüz bir ranttır” dedi.

BÖLGEYE EK YÜK Yapı ruhsatında otel yazıyorsa o alanda otel inşa edilmesi gerektiğine dikkat çeken Hüseyin Sağ, “Buraya günübirlik konaklama tesisi yapılabilir. Ancak rezidans adı altında konut inşa ediliyor, bu hukuki değil. Eğer turizm alanını konut alarak kullanırsanız ortaya çıkacak sosyal ve teknik donatı alanlarını nasıl karşılayacaksınız? Otel yerine ev inşası başta eğitim, sağlık ve trafik olmak üzere birçok konuda bölgeye ek yük demek” dedi. Projeden daire alanların her birinin ticari fonksiyonlu bir ünite aldıklarını bilmesi gerektiğini ifade eden Sağ, “Burada KDV yüzde 18. Su, elektrik, doğalgaz tarifesi konuttan farklı. Ayrıca, ticari alan olduğu için kiralamalarda vergi dairesiyle ilişkiler de bunun üzerinde yürütülür” diye konuştu. 3.4 MİLYON LİRAYA DAİRE SATILIYOR

Arsan Grup, arazi üzerinde proje geliştirmek için gayrimenkul sektörünün köklü kuruluşlarından MESA ile el sıkıştı. Şirket, “MESA KOZ” adını verdiği projenin inşaat çalışmalarına 2017 itibarıyla başladı ve tanıtımını 25 Mayıs'ta satış ofisinde yaptı. 475 odalı apart otelde günübirlik kiralanabilir alanlar olması gerekirken, MESA, 28 katlı projede 280 bağımsız üniteyi satışa sunduğunu açıkladı. Büyüklükleri 64 ile 105 metrekare arasında değişen 1+1'ler 642 bin liradan, büyüklükleri 113 ile 192 metrekare arasında değişen 2+'1'ler 1 milyon 41 bin liradan, büyüklükleri 180 metrekare olan 3+1'ler 1 milyon 896 bin liradan, pentehouse daireler ise 3 milyon 469 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Otel inşaatı için ruhsat veren Kadıköy Belediyesi'nin konuyla ilgili yarın inceleme başlatacağı öğrenildi.



