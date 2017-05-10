Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'na operasyon

Yalova'da, Hizmet Hareketine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, odanın hesabındaki paranın kapatılan Bank Asya'ya yatırıldığı tespiti üzerine Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ve üyelerinden oluşan 8 kişi gözaltına alındı.





Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri YTSO yönetim kuruluna yönelik operasyon yaptı.





Operasyon kapsamında, YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ile yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı.





Olayla ilgili olduğu belirtilen bir kişinin tutuklu olduğu, 8 şüphelinin emniyetteki ifadelerinin sürdüğü öğrenildi.







