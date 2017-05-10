Samanyolu Haber /Gündem / Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'na operasyon /10 Mayıs 2017 11:16

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'na operasyon

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Becan ile yönetim kurulu üyeleri, Hizmet Hareketi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Yalova'da, Hizmet Hareketine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, odanın hesabındaki paranın kapatılan Bank Asya'ya yatırıldığı tespiti üzerine Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ve üyelerinden oluşan 8 kişi gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri YTSO yönetim kuruluna yönelik operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında, YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ile yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı.

Olayla ilgili olduğu belirtilen bir kişinin tutuklu olduğu, 8 şüphelinin emniyetteki ifadelerinin sürdüğü öğrenildi.


<< Önceki Haber Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'na operasyon Sonraki Haber >>

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Sakın şaşırmayın!

Sakın şaşırmayın!

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

ABD'de su baskınları: 11 ölü

ABD'de su baskınları: 11 ölü

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:14:31