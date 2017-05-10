Samanyolu Haber /Gündem / OHAL ve KHK'lar hak ve özgürlüklere sınırlama getirmemiştir /10 Mayıs 2017 11:13

OHAL ve KHK'lar hak ve özgürlüklere sınırlama getirmemiştir

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Danıştay'ın 149. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

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Zerrin Güngör yaptığı konuşmada, "16 Nisan 2017 tarihinde halk oylamasına sunulan ve kabul edilen değişiklikle Anayasamızda var olan kuvvetler ayrılığı ilkesi daha da belirgin hale getirilmiştir." dedi.

"Yargı kararları ve yargıçlar eleştirilirken idarenin yandaşı ya da idarenin faaliyetlerine engel çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemelidir." diyen Güngör, şunları söyledi:

"Kararlarımızın bilimsel eleştirisine açığız. Ancak yargı kararları, taraf menfaatlerine göre değil, objektif, bilimsel ve hukuki kriterlere göre değerlendirilmelidir. Ne yazık ki kimi zaman algı oluşturmak amacıyla subjektif, haksız, ölçüsüz eleştiri ve değerlendirmeler, yargının saygınlığına zarar verici olmaktadır."

Danıştay Başkanı Güngör, "Olağanüstü halin ilanı ve bu süreçte kabul edilen KHK'ların amacı, devletin kurumlarını terör örgütü mensuplarından arındırmak ve demokrasiyi korumak olup kişilerin hak ve özgürlüklerine, amaç dışında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir." ifadesini kullandı.



Danıştay Başkanı Güngör, Erdoğan’ın önünde cüppesini iliklemeye çalışmasıyla çok tartışılmıştı.
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