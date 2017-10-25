Yalçın Küçük'ten Perinçek'e: Tayyip Efendi'nin meddahı, bozguncu, münafık, fesatçı!

Yalçın Küçük'ten Perinçek'e: Münafıktır, utanılacak işler yaptı





Prof. Dr. Yalçın Küçük, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in kendisini hedef alan eleştirilerine yanıt verdi. Perinçek, geçen hafta Odatv imtiyaz sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın’a bir mektup göndererek, Batı Asya Birliği tezinde Yalçın Küçük’ü referans göstermesini sert ifadelerle eleştirmişti. Perinçek Prof. Küçük için “Kışkırtıcıdır ve ABD planı içindedir” ifadesini kullanırken, şunları söylemişti:





“Yalçın Küçük, Doğu Birliği’ni PKK’yı da kapsayan bir birlik olarak savundu her zaman ve bugün de öyle. Oysa, Batı Asya Birliği her tür bölücülük ve gericilik, özellikle PKK temizlenerek kuruluyor. Kurulan Batı Asya Birliği’nin Yalçın Küçük’ün Doğu Birliği ile ilgisi yok.”





Yalçın Küçük, Odatv’ye gönderdiği bir yazıyla Doğu Perinçek’e yanıt verdi. Yalçın Küçük, Odatv’de yayınlanan yazısında, Perinçek için şunları söyledi







PEK TUHAF BİR ARKADAŞLIK: Doğu Perinçek benim arkadaşımdır ama pek tuhaf bir arkadaşlık olmalıdır, kavgalı gürültülü, kesintili ve yer yer düşmanlık doludur. Belki de ülkemizin özel şartlarından kaynaklanıyor. Doğu ile hapisliğimin baş başa en uzunu Haymana Cezaevi’ndeydi. O sırada, Ulucanlar’da koğuş kalabalık olduğu için nakil arıyordum, Haymana mümkündü, koğuştaki Kürt arkadaşlarım, ‘Haymana’ya gitme, orada Perinçek var’ dediler, Doğu’yu sevmezler, ben gittim. Doğu özel hayatında çok yumuşak ve kibardır.





PERİNÇEK APO’YA GİDECEK KÜRTÇÜ OLACAK: İlk defa ben Bekaa Vadisi’ne gittim ve Öcalan ile ilk olarak, bir Türk devrimcisi olarak konuştum. Yayınladım. Sonra Emeğin Birliği’nden, Teslim Töre, bir arkadaşım, bana şunları aktardı; Hocam, Perinçek senden sonra, Apo’ya gidecek, görüşecek, Kürtçü olacak ve sonra… Ve tam söylediği gibi çıktığını biliyoruz. Belki tahmin ve belki istihbarattır. Bilemeyiz.





TAYYİP EFENDİ’NİN MEDDAHI: Hepimiz ve belki ben, Doğu ile bu gerçekleri bilerek zaman zaman işbirliği yaptık. Ama artık son, Tayyip Efendi’nin meddahı olabileceğini hiç düşünememiştik. En yüksek aşama işte budur….





Gerçekçi olmak gerekiyor ve Perinçek ise hayalci değil, bir bozguncudur.





UTANILACAK İŞLER YAPTI: Bu dönemde (1960’lı yıllar) Perinçek çok ateşli bir Maocudur. Yaptıkları ise şunlardır, Sovyetler’den aldığı işaretler üzerine Türkiye İşçi Partisi’ni yıkmaya kalktı ve mutlak anlamda yıkmasalar dahi, çok zayıflattılar. Daha sonra, gizli TKP’yi ortadan kaldırmaya çalıştı ve utanılacak işler yaptı. Gizli Türkiye Komünist Partisi’nin gizli bir çok üyesinin isimlerini ve adreslerini Aydınlık Gazetesi’nde ilan etti. Çok açıkça ihbar ediyordu ve demek Perinçek aynı zamanda bir ihbarcıdır. Polise bildirdi, bilinmektedir.





KÜRT DEVLETİNİ HER ŞARTTA KÖTÜ BULMUYORUM: Beni ise bir Kürt-sever olarak gösteriyorlar ve tek doğruları budur. Ben Kürtler’in bizden ayrışmamalarını istiyorum, beraberliğimize çok önem veriyorum. Mesele yüzlerini kime ve nereye döndükleridir. Hem Mezopotamya’da bir Kürt devleti olmasını her şartta kötü bulmuyorum ve hem de Türkiye Kürtleri’nin Barzani gericiliği ve yobazlarıyla savaşmasını doğru buluyorum. Bunu eskiden de yaptılar.







FESATÇI VE VE BOZGUNCUDUR: Büyük birlikçimiz bir münafıktı. Fesatçı ve bozguncudur. Soner Yalçın’a neden kızıyor, anlayamadım. Belki soyadı Yalçın, buna kızıyordur ama yemin ederim ki bunda Soner’in bir günahı yoktur. Günah babasınındır. Perinçek’in bu yazısı üzerine soyadını ve hatta adını değiştirmesini bekliyorum.



