Yalan Haber kelimesi yılın kelimesi seçildi

Dünyanın önde gelen sözlüklerine göre, bu yılın en çok kullanılan kelime ve terimleri arasında yer alan ‘sahte haber’ ifadesi 2017’de, 2016’ya göre yüzde 365 daha fazla ifade edildi. Bu terimi kendisine karşı olan geleneksel medyaya karşı kullanan ABD Başkanı Donald Trump’ın aksine ‘sahte haber’ en çok sosyal medya aracılığı ile yayılıyor.





BBC’nin hazırladığı video habere göre, sosyal medya üzerinde yayınlanan sahte haber üçe ayrılıyor. Birincisi; kasıtlı ve zarar verme potansiyeli olan sahte haberler; ikincisi, zarar verme potansiyeli olan ama bilinçsizce yayılan sahte haberler; üçüncü ise zararsız ve bilinçsizce yayılan sahte haberler.





Sosyal medyadaki haberlerin doğruluğunu araştıran teyit.org kurucusu Mehmet Atakan Foça, sahte haberlerin insanların doğru habere ulaşamadığı, kurumlara güvenemediği ve kurumların yanlış bilgi verdiğini düşündüğü zamanlarda daha fazla yayıldığına dikkat çekiyor. Foça, ayrıca yayın yasaklarının olduğu dönemlerde sahte haberlerde artış yaşandığınını aktardı.





Özellikle sosyal medyada sahte haberin önlenmesine yönelik çabalar yetersiz kalsa da en büyük iş kullanıcıya düşüyor. Her habere şüpheyle bakmayı öğrenmesi ve önüne gelen bilgiyi kontrol etmeden kullanmaması gerekiyor.