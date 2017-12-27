Samanyolu Haber /Gündem / Astsubay erlerin gözü önünde rus ruleti oynadı, hayatını kaybetti /27 Aralık 2017 01:58

Astsubay erlerin gözü önünde rus ruleti oynadı, hayatını kaybetti

Gümüşhane'de görev yaptığı birlikteki diğer askerlerin gözü önünde rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti

SHABER3.COM

İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Üstçavuş Rıdvan Çetin'in hayatını kaybettiği olayın ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne gelen Vali Okay Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Bugün itibarıyla 19.10'da olay meydana geliyor. İlçeleri ziyarete gidiyor. Dönüşte alaya geliyor, alayda da askerlerimiz içtima düzeni alıyor. O içtima sırasında kendisinin toplu tabancasını getirtiyor. O toplu tabancadaki mermileri tek mermi kalacak şekilde diğerlerini tamamen boşaltıyor. Maalesef 'Rus ruleti' dediğimiz şekilde kafasına tek el ateş ediyor. Silah ateş alıyor ve orada ağır yaralanıyor."

'ASKERLERE PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLANACAK'

Memiş, ekiplerin hemen olaya müdahale ettiklerini ifade ederek, "Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Gerçekten çok üzgünüz ve bir o kadar da şaşkınız. Tabii konu adli mercilere intikal etti. Kendisinin ilk incelemede alkollü olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Çetin'in nişanlı olduğu bilgisini de veren Memiş, adli ve idari işlemlerin ardından Çetin'in cenazesinin, memleketi Balıkesir'e gönderileceğini belirtti.

Memiş, ayrıca olaya şahit olan askerlere de psikolojik destek sağlanacağını kaydetti.
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