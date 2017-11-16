Samanyolu Haber /Ekonomi / Yabancılardan bir haftada son yılların en büyük hisse satışı /16 Kasım 2017 15:45

Yabancılardan bir haftada son yılların en büyük hisse satışı

Yabancı yatırımcı bir haftada 513,6 milyon dolarlık hisse satışı yaptı. Son 2,5 senenin en büyük satışı olarak görülüyor

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Yabancı yatırımcı geçen hafta hem hissede hem tahvilde satış yaptı. Toplam satış 1 milyar doların üzerinde ve hissedeki satış 2,5 yılın en büyüğü.

Yurtdışında yerleşikler, geçen hafta nette 513,6 milyon dolarlık hisse ve 532,6 milyon dolarlık tahvil sattı. Hissedeki satış 13 Mart 2015'den bu yana bir haftada yaşanan en büyük satış.

DİBS'teki ise 25 Kasım 2016'dan bu yana en büyük satış gerçekleşti. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü (repo dahil) 10 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 532,6 milyon dolar azaldı. Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 513,6 milyon dolar azaldı.

Bu değişimlerle birlikte DİBS stokunun piyasa değeri 31,07 milyar dolardan 29,81 milyar dolara geriledi. Hisse stoku ise 50,81 milyar dolardan 48,29 milyar dolara düştü.
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