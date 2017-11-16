Yabancılardan bir haftada son yılların en büyük hisse satışı

Yabancı yatırımcı geçen hafta hem hissede hem tahvilde satış yaptı. Toplam satış 1 milyar doların üzerinde ve hissedeki satış 2,5 yılın en büyüğü.





Yurtdışında yerleşikler, geçen hafta nette 513,6 milyon dolarlık hisse ve 532,6 milyon dolarlık tahvil sattı. Hissedeki satış 13 Mart 2015'den bu yana bir haftada yaşanan en büyük satış.





DİBS'teki ise 25 Kasım 2016'dan bu yana en büyük satış gerçekleşti.



