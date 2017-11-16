İyi Parti'de MHP sıkıntısı

İyi Parti’de Kurucular Kurulu’nda yer alan Cevher Cevheri’nin istifası partide sıkıntıya yol açtı.







Cumhuriyet’in haberine göre, partinin kurucu yönetiminde yer almayan bazı isimlerin ise ‘kırgın’ olduğu kulislere yansımış durumda.





Özellikle MHP kökenli isimlere parti kadrolarında geniş yer verildiği eleştirileri yöneltiliyor. Ancak partinin erken seçim olasılığı dikkate alınarak, kuruluş sürecini hızlandırmak zorunda kaldığına dikkat çeken parti kaynakları, olağan kongrede seçilmiş yöneticilerin iş başına geleceğini, şu anda yönetimde olmayan birçok ismin bu süreçte yönetimde ve parti vitrinine girebileceğini ifade ediyorlar.





Partinin Başkanlık Divanı’nın da genel merkezin fiziksel yetersizliği nedeniyle ‘dar’ tutulduğu, Olağan Kongre sonrasında Divan’daki üye sayısının da artırılacağı vurgulanıyor.





MHP yönetiminin sert eleştirilerinin de hedefi olan Akşener’in, parti yöneticilerini özellikle MHP ile polemiğe girmeme konusunda uyardığı belirtiliyor.





Özellikle parti yönetiminde söz sahibi isimlerin, MHP’den gelen eleştirilere yanıt verirken, yeni tartışmaya yol açacak üsluptan kaçınılacak.