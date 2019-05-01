Yabancılar bir ağızdan: İkna olmadık, açıklamalar inandırıcı değil

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın dün gerçekleşen enflasyon raporu sunumu sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken kafaları karıştırdığını yazdı.







Çetinkaya’nın gerektiği durumda ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini söylediği, fakat bu açıklamanın ‘ek sıkılaştırma’ ibaresinin faiz kararı metninden çıkartılmasının ardından geldiği vurgulandı.





Çetinkaya’nın yeni sıkılaştırma yapılabileceğine ilişkin yorumlarıyla Türk Lirası'nın dalgalandığı belirtilen haberde, “Murat Çetinkaya yeni bir tur parasal sıkılaştırmanın mümkün olduğunu söyleyerek salı günü Türk Lirası'nı dalgalandırdı. Fakat kayıplar dursa da piyasa izleyicileri hala Merkez Bankası'nın izleyeceği politikaya ve döviz rezervlerine ilişkin yeni bir şey öğrenip öğrenmedikleri konusunda düşünceli" denildi.





Haberde Societe Generale SA, Commerzbank AG, TD Securities, Investec Bank Plc, Manulife Asset Management ve Medley Global Advisors yetkililerinin değerlendirmelerine de yer verildi.





SOCIETE GENERALE: İNANDIRICI GELMEDİ





Societe Generale’den Gelişen Piyasalar Strateji Direktörü Jason Daw, enflasyon raporu toplantısında dile getirilen ilave sıkılaştırma ihtimalinin inandırıcı gelmediğini belirterek, “Görünen o ki, Merkez Bankası'nın hala yapısal nedenlerle yüksek olan enflasyonla mücadelede gerekli adımları atmaya niyeti yok. Eğer politika tekrar değiştirilirse lira üzerindeki aşağı yönlü riskler galip gelir” dedi.





Banka Çetinkaya’nın açıklamaları ardından geçen haftaki yıl sonu dolar/TL tahminini 6.50’den 6.0’ya indirdi.





COMMERZBANK: İÇTEN Mİ, DURUMU İDARE ETMEK Mİ?







Commerzbank Kıdemli Gelişen Piyasa Ekonomisti Tatha Ghose ise Merkez Bankası'nın güvenilirliğine ilişkin sorunların altını çizerek, “Sıkılaştırma sözünü memnuniyetle karşılıyoruz ama güvenilirlik hala bir sorun çünkü geçmişte hep tereddüt ettiler. Bu yüzden piyasa çok tepki vermedi” dedi. Ghose, güvercin söylemden uzaklaşılmasının ‘sadece lira baskılandıktan sonra olsa bile’ iyi bir şey olduğunu ifade ederek, “Piyasa, bunun içten bir değişiklik mi ya da durumu idare etmek için mi söylenen bir şey olduğundan emin olamayacak” dedi.





ENFLASYON TAHMİNİ DE YÜKSELTİLMELİYDİ





Ghose enflasyon tahminine ilişkin değerlendirmesinde ise şunları söyledi: “MB gıda fiyatlarındaki artışı ve petrol fiyatlarındaki artışı öngörebildiği için, liradaki zayıflığın da enflasyon baskısı yaratacağını bildiğinden, enflasyon tahminini kesinlikle yükseltilmeliydi. Ben bugün yapılan açıklamaları çok gerçekçi bulmuyorum.”





NET REZERV AÇIKLAMASI İKNA EDİCİ DEĞİLDİ





TD Securities’den Gelişen Piyasa Stratejisti Cristian Maggio,“Bugünkü ‘ek sıkılaştırma’ ifadeleri dışında açıklamanın tamamı güvercindi. Net rezervlerle ilgili açıklama çok kısaydı ve ikna edici değildi” değerlendirmesi yaptı.





Investec Bank Plc’den işlemci Julian Rimmer de, “Bence bu piyasanın algısını değiştirmedi. Yıl sonu enflasyon hedefi ve rezervleri hızla artırma ihtimali hayal gibi görünüyor. Sıkılaştırma ihtimalini ortaya atmaktansa sıkılaştırmaya başlamak çok daha iyi olur” dedi.





Manulife Asset Management’tan Kıdemli Gelişen Piyasa Analisti Richard Segal şunları söyledi:





“Rezervlerdeki dalgalanma ve söylemlerdeki hafif revizyona gelen negatif tepkilerin ardından kafaları karışmış gibi. Mesaj kısa vadeli rezerv hareketlerinin analizlerde ağırlıklı olarak temel alınmaması gerektiğiydi. Ayrıca yıl sonu enflasyonunun değişmemesi cesaret verici; dengelenmenin çok daha hızlı olacağına ve çekirdek enflasyonun beklenenden daha hızlı düşeceğine işaret ediyor olabilir.”





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