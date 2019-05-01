Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan yandaş vakıflara: Ona buna dağıtacak paramız yok /01 Mayıs 2019 11:28

İmamoğlu'ndan yandaş vakıflara: Ona buna dağıtacak paramız yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li yandaş vakıf ve örgütlere dağıtılan paralarla ilgili konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu AKP'li vakıf ve benzeri oluşumlar başta olmak üzere birçok yandaşa aktarılan belediye paralarıyla ilgili konuştu.

'ONA BUNA DAĞITACAK PARAMIZ YOK'

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Atatürk'e hakaret ettiği belirtilen Hamza Andreas Tzortzis'e dair yöneltilen soruyu yanıtlayan İmamoğlu, belediyenin, Tzortzis'e plaket veren vakfa 5 milyon TL yardım yaptığı iddiasına değindi:

“Biz yeni bir dönem başlattığımızı zaten deklare ettik. Nedir o yeni dönem? Az önce kürsüde de söyledim. Bana bile hizmet etmeyin. Bana niye hizmet edeceksiniz ki? Ben belediye başkanıyım. Ben de hizmet etmeye geldim. Burada çalışan herkes İstanbul'a hizmet etmeli. Dolayısıyla o kuruma, vakfa ona buna dağıtacak paramız yok. Elbette faydalı işler yapan kurumlarla kol kola olabiliriz onlara destek olabiliriz o başka bir şey. Ama İstanbul halkının parasının çarçur edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

Elimizde o ihbar da var o söz konusu olayı da irdeleyeceğiz, araştıracağız. Varsa temelinde bir yanlış hamle gereken işlemi de takip edeceğiz. Ama biz yeni bir başlangıç diye duyurduğumuz bu süreçte kesinlikle İstanbul halkının lehine çıkarına olan işlere paramızı harcayacağız. Önderimiz Atatürk'e hele hele hakaret eden bu tarz süreçlerde bulunan kişilere kuruluşlara asla müsamaha göstermeyiz, onlarla asla yan yana olmayız. Türkiye Cumhuriyeti temel değerlerine ve bu ülkenin kuruluşunun temel doğrularına sahip çıkan herkesle kol kola oluruz."
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