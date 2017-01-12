Ya ilaçsız kalacağız ya da eczaneler batacak

Çünkü ilaç sanayi dışarıya bağımlı olduğu için Euro kuru arttığında bu da ilaç sanayisini zorda bırakıyor. İlaçlar ithal olduğu için piyasa euro ile dönüyor. Euro kuru ilaç için sabitlenmiş durumda. Pazartesi günü ilaçlar için belirlenen euro kuru 2.1166 TL’den 2.3421 TL’ye çıkarıldı. Otomatik olarak ilacın kutusuna ödenen 1 euro başına 2.25 kuruş zam geldi. Bu da ilaçlara en az yüzde 10 luk bir zam demek













Ama Euro'nun 2,3421 TL'ye sabitlenmesinin zamdan başka bir tehlikesi daha var . Sağlık Bakanlığı eczanelere 2,3421 TL üzerinden ödeme yapıyor. Hal böyle olunca 4.1 TL'den ilaç alan eczaneler 2,3421 TL'ye ilaç satınca büyük zarar ediyorlar Şimdi eczane ve ilaç firmalarının önünde iki seçenek var. Birincisi zararı göze alıp ilaç satmaya devam edip zarar edecekler ve batacaklar. İkincisi ise ilaç ithal etmeyecekler . Böylece hem ilaca ihtiyaç duyan vatandaşlar hem de eczaneler zarara uğrayacaklar.