Ya Erdoğan ya da Akar açıkça yalan söylüyor...

Orgeneral Hulusi Akar'ın Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun sorularına verdiği yanıtlar ortaya çıktı.







Akar daha önce savcılıkta verdiği ifadedeki yanıtları aynen tekrarladı.





Orgeneral Hulusi Akar'ın kendisine yöneltilen 10 soruya verdiği yanıtların satır başları şöyle:





- MİT'e ihbarın büyük bir planın parçası olduğunu düşündük

- Her şeyi göze alarak darbecilere şiddetle karşı çıktım

- Konuşma özgürlüğümü komutan tavrı içinde sürdürdüm

- MİT'e yapılan ihbarda darbe söz konusu değildi

- MİT'e ihbarı en başından itibaren ciddi olarak ele aldık

- MİT Müsteşarı Cumhurbaşkanı'nın koruma müdürünü aradı

- F..Ö'nün darbeye cüret etmesini kimse beklemiyordu

- İlk andan itibaren hiçbir pazarlık söz konusu olmadı.

- Tüm uçuşların durdurulmasını emrettim.





ÇELİŞKİLER BİTMEDİ





Akar ifadesinde, başına silah dayandığını, ellerinin kelepçelendiğini ve boğazının sıkıldığını anlattı. Ancak gerek tutuklu sanıklar, gerek tutuksuz sanıklar gerekse kamera görüntülerinde Akar'ın yanındaki askerlerle beraber elini kolunu sallayarak Genelkurmay'dan çıktığı, hatta durup unuttuğu şapkasını istediği görülüyor. Ayrıca Akıncılar Üssü'ndeki askerlerin de verdikleri ifadelerde "darbeci" denilen askerlerin Akar'a "komutanım" diye hitap ettikleri ve Akar'la "Genelkurmay Başkanı'yla nasıl konuşulursa öyle konuştukları" belirtilmişti.





ERDOĞAN YA DA AKAR YALAN SÖYLÜYOR





Akar yazılı verdiği ifade ile, ihbar alınmasının akabinde MİT Müsteşarının, Cumhurbaşkanı'nı bilgilendirmek istediğini belirterek Tayyip Erdoğan'ın koruma müdürüyle telefonda görüştüğünü belirtti. Bu ifadeyle Erdoğan'ın 'o gece MİT müsteşarına ulaşamadım, darbeyi eniştemden öğrendim, torunuma Kur'an öğretiyordum' şeklindeki ifadelerinin hepsi yalanlamış oldu. Akar'ın anlattığı senaryoya göre Erdoğan'ın durumdan saniye saniye haberdar olduğu ve durumu Marmaris'ten takip ettiği anlaşılıyor.





ÖZEL KUVVETLER'DEKİ GÖRÜŞMEYE DEĞİNMEDİ





Hulusi Akar'ın 15 Temmuz'dan bir gün önce Özel Kuvvetler'de teamüllere aykırı olarak öne çekilen mezuniyet töreni ve yine alışık olunmadığı üzere burada 6 saat MİT müsteşarı ve Zekai Aksakallı ile baş başa görüşmesi konusuna değinmemesi dikkati çekti. Bilindiği üzere Özel Kuvvetler, girişimin ana üslerinden biriydi.





DARBE İHBARI YOK DEDİ AMA





Akar, Meclis'in sorularına verdiği cevapta da "MİT'e giderek ihbar yapan Binbaşı O.K.'nın darbe ihbarı yapmadığını" tekrarladı. Ancak O.K. savcılığa verdiği ikinci ifadesinde de "darbe ihbarı yaptığını" teyit etti.









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