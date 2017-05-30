Samanyolu Haber
Antalya'da 4.2'lik deprem
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Antalya'da 4.2'lik deprem
/
30 Mayıs 2017 17:08
Antalya'da 4.2'lik deprem
Antalya'da 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Antalya açıklarında deprem meydana geldi.
Saat 15.29'da yerin 13.73 km derinliğindeki depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.
Deprem Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 117 km uzaklıkta gerçekleşti.
<< Önceki Haber
Antalya'da 4.2'lik deprem
Sonraki Haber >>
AKP'li vekillerle Erdoğan'ın korumaları karşı karşıya geldi
AKP'li vekillerle Erdoğan'ın korumaları karşı karşıya geldi
Şenol Hoca nereden bilsin!
Şenol Hoca nereden bilsin!
IFLC 2017 - ABD Programı MC TV'de!
IFLC 2017 - ABD Programı, 30 Mayıs 2017 Salı günü Türkiye saatiyle 23:00'te, Avrupa saatiyle 22:00'de...
Partigöç: Hulusi Akar çıksın konuşsun!
15 Temmuz yargılamasında savunma veren Mehmet Partigöç, çarpıcı ifadelerde bulundu.
ABD'li firma ByLock raporu yayımladı
ABD’li firma Digital Forensic Corp tarafından ‘ByLock’ için hazırlanan rapor uygulamanın detaylarını...
Akar yaşadığı travmatik ortam nedeniyle...
15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında...
Merkel Türkiye ile son bir uzlaşma deneyecek
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi için bastıran koalisyon...
AKP'li vekillerden Erdoğan'ın korumalarına alkışlı protesto!
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, birazdan partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak....
Erdoğan ve Yıldırım'ın büyük suskunluğu
AB üyesi olmanın avantajlarını da kullanan Akdeniz’in küçük ada devleti Malta yüzde beşlik...
Meczubun ifadesi sessiz sedasız darbe raporundan çıkarıldı
Nurettin Veren’in TBMM 15 Temmuz Araştırma Komisyonu’nun ön raporuna giren ve içinde Cemil Çicek,...
Ah Taşgetiren ah!
Star yazarı Taşgetiren: F... operasyonunun hedefinde muhafazakârlar da var, siyasi faturası derin...
ABD'den Rusya'ya çok ağır suçlama
ABD'li Senatör ve eski Cumhuriyetçi başkan adayı John McCain, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in...
Tweet
IFLC 2017 - ABD Programı MC TV'de!
AKP'li vekillerle Erdoğan'ın korumaları karşı karşıya geldi
Şenol Hoca nereden bilsin!
Ekrem Dumanlı sessizliğini bozdu
Ali Yıldız ailesiyle birlikte 4 gündür havalimanında rehin
Ramazan'da inleyen gönüller
Yandaş sunucuyu konuğu canlı yayında 'cahil' diye azarladı!
Kasetçiler Erdoğan'ın ne kadar yakınında?
Dünyanın başkentinde 17 dilde teröre kınama mesajı
ABD Meclisi, IFLC'yi resmen tanıdı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Kaçırılan 11 kişiyi Başbakan'a sordu
Ah Taşgetiren ah!
AKP'li vekillerden Erdoğan'ın korumalarına alkışlı protesto!
AKP'nin 3 'şahin' bakanına yol mu göründü?
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
19:46:29