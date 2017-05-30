Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'da 4.2'lik deprem /30 Mayıs 2017 17:08

Antalya'da 4.2'lik deprem

Antalya'da 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Antalya açıklarında deprem meydana geldi.

Saat 15.29'da yerin 13.73 km derinliğindeki depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

Deprem Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 117 km uzaklıkta gerçekleşti.
 
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