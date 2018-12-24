Wikileaks yeni belgeler yayınladı

Belgelerdeki listeye göre büyükelçiliklerden biri, casus kamerası olarak kullanılmak üzere 100'den fazla saat, düğme, kalem, şapka ve kravat sipariş ettiği yer alıyor





Wikileaks internet sitesi cuma günü yayınladığı ’Alışveriş Listesi’nde dünya genelinde ABD büyükelçiliklerinin tedarik edilmesi istenen araçların listelerinin yer aldığı 16 binden fazla döküman yayınladı.





Belgelerdeki listeye göre büyükelçiliklerden biri, casus kamerası olarak kullanılmak üzere 100den fazla saat, düğme, kalem, şapka ve kravat sipariş ettiği yer alıyor.





Wikileaks, Twitter hesabından Kolombiyadaki ABD Büyükelçiliği'nin 8 Mayıs 2017 tarihli alışveriş listesindeki casus şapkaları, gözlükleri, kameraları, gece sensöreri ve dürbün sipariş listesini yayınladı.





Listede, Ukraynadaki ABD Büyükelçiliğinin ise 15 gizli radyo ve 20 ses kayıt cihazı gibi gözetleme için kullanılan cihazların listesi yer alıyor







İnternet sitesi bu belgelerin açık gizli olarak hükümet arşivlerine ulaşılarak görülebileceğini belirtti.