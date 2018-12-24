Samanyolu Haber /Dünya / Wikileaks yeni belgeler yayınladı /24 Aralık 2018 15:42

Wikileaks yeni belgeler yayınladı

Hükümetlerin ve diğer kuruluşların gizli belgelerini sızdıran Wikileaks internet sitesi, ABD büyükelçiliklerinin casusluk için kullanılmak üzere çok sayıda araç ve ekipman listesi hazırladığını iddia etti.

SHABER3.COM

Belgelerdeki listeye göre büyükelçiliklerden biri, casus kamerası olarak kullanılmak üzere 100'den fazla saat, düğme, kalem, şapka ve kravat sipariş ettiği yer alıyor

Wikileaks internet sitesi cuma günü yayınladığı ’Alışveriş Listesi’nde dünya genelinde ABD büyükelçiliklerinin tedarik  edilmesi istenen araçların listelerinin yer aldığı 16 binden fazla döküman yayınladı.

Belgelerdeki listeye göre büyükelçiliklerden biri, casus kamerası olarak kullanılmak üzere 100den fazla saat, düğme, kalem, şapka ve kravat sipariş ettiği yer alıyor.

Wikileaks, Twitter hesabından Kolombiyadaki ABD Büyükelçiliği'nin 8 Mayıs 2017 tarihli alışveriş listesindeki casus şapkaları, gözlükleri, kameraları, gece sensöreri ve dürbün sipariş listesini yayınladı.

Listede, Ukraynadaki ABD Büyükelçiliğinin ise 15 gizli radyo ve 20 ses kayıt cihazı gibi gözetleme için kullanılan cihazların listesi yer alıyor

İnternet sitesi bu belgelerin açık gizli olarak hükümet arşivlerine ulaşılarak görülebileceğini belirtti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Wikileaks yeni belgeler yayınladı Sonraki Haber >>

Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı

Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Fransa'da ortalık yine karıştı

Fransa'da ortalık yine karıştı

İşte Erdoğan'ı kızdıran açıklamalar

İşte Erdoğan'ı kızdıran açıklamalar

Tsunami konser sırasında geldi

Tsunami konser sırasında geldi

Hırsızlık yapmak isterken başına neler deldi

Hırsızlık yapmak isterken başına neler deldi

'Bakırköy'deki kıyıdaki yeni binalar depremde yıkılmasa bile suya gömülecek'

'Bakırköy'deki kıyıdaki yeni binalar depremde yıkılmasa bile suya gömülecek'

Bütçe konuşulurken boş kalan Meclis'i çekti

Bütçe konuşulurken boş kalan Meclis'i çekti

Açık beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Açık beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Sosyal medya bu çiftçiyi konuşuyor

Sosyal medya bu çiftçiyi konuşuyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:17:49