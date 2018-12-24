Yapı Kredi de tarihi batığa ortak oldu

Tarihi batık Türk Telekom'da yeni gelişme var. Yapı Kredi Bankası, Türk Telekom'a kredi veren bankalar tarafından kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi'ne (LYY) ortak oldu.







Oger Telekomünikasyon'un (OTAŞ) sahibi olduğu ve mevcut kredilerinin teminatını oluşturmak amacıyla kredi verenlere rehin verilen Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine denk gelen 192 milyar 500 milyon adet A grubu paylar, resmi olarak kredi verenler tarafından kurulan özel amaçlı şirket Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) tarafından devralınmıştı.





Türk Telekom hisselerinin LYY'ye devrine ilişkin olarak, zorunlu pay alım teklifinden muaf olunabilmesini teminen LYY tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacak.





Konuya ilişkin Yapı Kredi'den bugün KAP'a yapılan açıklamada, Banka'nın LYY'ye yüzde 4,9150 oranında iştirak ettiği bildirildi.





Levent Yapılandırma Yönetimi'nin diğer hissedarları arasında; yüzde 35,5598 ile Akbank, yüzde 22,1265 ile Garanti Bankası, yüzde 11,5972 ile de İş Bankası bulunuyor.





Türk Telekom'un Genel Kurulu 25 Ocak 2019'da gerçekleştirilecek.