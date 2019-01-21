Samanyolu Haber /Dünya / WhatsApp'tan önemli değişiklik /21 Ocak 2019 16:56

WhatsApp'tan önemli değişiklik

WhatsApp, yanlış bilginin yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren bir mesajın beşten fazla kez paylaşılamayacağını duyurdu.

SHABER3.COM

WhatsApp'ın 'mesaj sayısı sınırlama' politikası uygulayacağını şirketin sözcüsü Victoria Grand, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen etkinlikte açıkladı.

Grand, bu kararın alınmasının sebebi olarak Hindistan'da WhatsApp üzerinden yayılan yalan haberler nedeniyle linç olaylarının yaşanmasını gösterdi. Ülkede son iki ay içinde viral olan WhatsApp mesajlarında çocuk kaçırma ve benzeri olaylarla ilgili olarak suçlanan 20'yi aşkın kişi öfkeli kalabalıklar tarafından linç edilmişti.

WhatsApp sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, bu kararın Hindistan'da 6 ay süren testler sonucunda alındığını söyledi ve "Bu uygulama, WhatsApp'ın, kullanıcıların telefon rehberindeki kişilerle yapacakları özel mesajlaşmaya odaklanmasını sağlayacak. Kullanıcılarımızın yeni deneyimlerine ilişkin yorumlarına kulak vereceğiz ve zaman içinde viral içeriğin önlenmesi konusunda başka yollar da bulacağız" dedi.

WhatsApp'ta şimdiye kadar kullanıcıların bir mesajı 20 kez paylaşmasına izin veriliyordu.

BİR MESAJ EN FAZLA 1280 KİŞİYE ULAŞABİLECEK

Yeni uygulama ile bir mesaj gruplarda ve kişilerle 5'ten fazla kez paylaşılamayacak. 

Uygulamada bir gruba en fazla 256 kişi dahil edilebiliyor. Bu da artık bir kullanıcının bir mesajı en fazla 1280 kişiye ulaştırabileceği anlamına geliyor.

Mesaj sayısı sınırlamadan önce bu sayı 5120'ydi.

'SEÇİM SONUÇLARINI ETKİLEDİ'
2018'de de Brezilya'da gerçekleşen seçimler sırasında da yayılan aslı olmayan bilgilerin seçim sonuçlarını etkilediği belirtilmişti.

Ülkedeki akademisyenler WhatsApp mesajlarının 5 kereden fazla paylaşılamaması gerektiğine dair bir politika uygulanmasını talep etmişlerdi. 
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