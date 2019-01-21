Samanyolu Haber /Ekonomi / IMF'den çok kötü haber /21 Ocak 2019 16:54

IMF'den çok kötü haber

MF, küresel büyüme beklentilerini düşürdü. Raporda, Türkiye ekonomisindeki yavaşlamanın öngörülenden fazla olacağına değinildi.

SHABER3.COM

IMF, global ekonomi için 2019 ve 2020 tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

IMF, 'Ocak 2019 Dünya Ekonomik Görünüm Güncellemesi: Zayıflayan Bir Global Büyüme' başlıklı raporunda, 2019 ve 2020 için global GSYH büyüme tahminlerini sırasıyla 0.2 ve 0.1 puan indirerek yüzde 3.5 ve 3.6 olarak belirledi.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre IMF, aşağı yönlü revizyonda; Almanya'da uygulamaya konan yeni otomobil yakıt emisyon standartları, İtalya'da finansal risklerinin iç talep üzerinde baskı yaratması ve Türkiye ekonomisinde daralmanın öngörülenden daha derin olacağını gösteren projeksiyonların rol oynadığını ifade etti.

Raporda Türkiye ile ilgili, "Politika sıkılaştırmaya ve dış finansman şartlarındaki düzelmelere rağmen Türk ekonomisinin 2019'da öngörülenden daha fazla yavaşlayacağını ve 2020'de daha yavaş toparlanacağını tahmin ediyoruz" görüşüne yer verildi.

Ticari gerilimlerde tırmanma dışında, risk algılarını daha da kötüleştirebilecek ve negatif büyümeye sebep olabilecek bir dizi tetikleyici bulunduğunu belirten IMF, "Bu potansiyel tetikleyiciler, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması ve Çin'de öngörülenden daha büyük bir yavaşlamayı içeriyor" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber IMF'den çok kötü haber Sonraki Haber >>

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun

'Elim kırılsaydı da, bu kadar söylüyorum'

'Elim kırılsaydı da, bu kadar söylüyorum'

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

Ah bunu bir bilselerdi!..

Ah bunu bir bilselerdi!..

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:15:19