Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'tan çok konuşulacak yasak /24 Nisan 2019 13:23

WhatsApp'tan çok konuşulacak yasak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp çok konuşulacak bir yasak için çalışmalara başladı

SHABER3.COM

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma platformu WhatsApp kullanıcı alışkanlıklarını derinden etkileyecek bir yasağa hazırlanıyor. 

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, söz konusu yasağın kullanıma sokulması ile kullanıcılar sohbet penceresinin ekran görüntüsünü alamayacak. 

Son dönemde kişisel güvenlik konusunda bir dizi adım atan ve uçtan uca şifreleme sistemini hayata geçiren şirket bu sayede iki kişi arasındaki konuşmaların da gizli kalması için ilk adımı atmış olacak. 

Yeni bir parmak izi doğrula sistemi üzerinde de çalışan WhatsApp’ın geliştirme aşamasında olan yeni sürümünde iki özelliğin de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Henüz yeni özelliklerin ne zaman yayına gireceğine dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor. 

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