Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'ta iletişim koptu /04 Mayıs 2017 00:52

WhatsApp'ta iletişim koptu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a kullanıcılar zaman zaman erişim sağlanamıyor

SHABER3.COM

Popüler mesajlaşma uygulaması olan  WhatsApp'a bir süredir erişim sağlanamıyor. Dünya genelinde birçok Twitter kullanıcı yaşadıkları bağlantı problemini Twitter'den dile getiriyor. Sorunun kaynağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
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