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WhatsApp'ta iletişim koptu
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WhatsApp'ta iletişim koptu
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04 Mayıs 2017 00:52
WhatsApp'ta iletişim koptu
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a kullanıcılar zaman zaman erişim sağlanamıyor
SHABER3.COM
Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a bir süredir erişim sağlanamıyor. Dünya genelinde birçok Twitter kullanıcı yaşadıkları bağlantı problemini Twitter'den dile getiriyor. Sorunun kaynağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
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