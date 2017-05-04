ABD'den Sarayın Başdanışmanına sert tepki

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dış politika danışmanı İlnur Çevik’in bir mülakatta ”kazara” Amerikan kuvvetlerine birkaç roket atabiliriz sözüne sert cevap verdi. Çevik, Erkan Tan ile yaptığı bir mülakatta Kuzey Suriye’deki Amerikan güçlerine referansla “Eğer fazla ileri giderlerse bizimkiler öyle Amerikalıların zırhlıları oradaymış… Yok zırhlı kariyerleri oradaymış. E bir bakarsın kazara birkaç roket de onlara isabet eder.” demişti.





Pahon, Washington Hattı’na gönderdiği açıklamada: ”bu sözleri sorumsuz ve kabul edilemez buluyoruz” dedi.





Pahon, gönderdiği uzun açıklamasında Türkiye ve ABD’nin, Türkiye’nin NATO’ya katıldığı 1952 yılından beri müttefik olduğunu ve ”ABD’nin Türkiye’nin güvenliğine sadık olduğunu” vurguladı ve üstü kapalı olarak da ABD ve Türk güçlerinin dünyanın farklı yerlerinde beraber çalıştığını ve bunu değişme durumuna referans ederek, ekledi: ”Güçlerimiz küresel barış için dünyanın farklı yerlerinde beraber çalıştı. Bunu değiştirmeye niyetimiz yok.”





ABD: SDF ve Türkiye IŞİD’e karşı en ‘güvenilir’ iki ortağımız





Pahon ayrıca Kuzey Suriye’deki duruma dikkat çekti:”Koalisyon güçleri Suriye-Türkiye sınırının kuzey doğusunda Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ve Türkiye tarafından ifade edilen çatışmalar ve sınırlar arasındaki ateşi değerlendirmek için devriye gezdi. Bu devriyelerin amacı IŞİD’i mağlubiyete uğratmak mücadelesinde en güvenilir iki ortağımız tansiyonu ve şiddeti azaltmak ve Koalisyon Güçlerinin hem Türkiye hem de SDF güçlerine verdiği sözlerin arkasında durmaktır.”





Türkiye, SDF güçlerinin içindeki Suriyeli Kürtlerden oluşan YPG güçlerine ”terörist” demesiyle biliniyor. Türkiye’nin 24-25 Nisan gecesi vurduğu YPG güçlerine ”güvenilir” derken, ABD ise Türkiye ile birlikte ”en güvenilir iki ortağımızdan biri” dediği görülüyor.





Pahon son olarak bütün taraflara bir kez daha bölgede ”IŞİD’i mağlubiyete uğratmak mücadelesine odak olunması” çağrısı yaptı ve IŞİD’in ”hem bölgesel hem de dünya çapında barış ve güvenliğe en büyük tehdit olduğu” vurgulandı.





Bu tansiyon ve Pentagon’dan gelen tepki Erdoğan’ın Mayıs 16 ve 17’sinde planlanan Washington ziyaretinin hemen öncesine denk geldiği görülüyor.





İLHAN TANIR / washingtonhatti.com