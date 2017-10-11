WhatsApp'a yeni özellik geldi

WhatsApp tarafından bir süre önce ilan edilen "iş uygulaması" WhatsApp Businness, bundan sonra aynı telefon içerisinde iki ayrı uygulama olarak kullanılabilecek.





Uygulamada, şirketler sabit hat numaralarını WhatsApp Business uygulamasına bağlayarak, kişisel numaralarını yabancı kişilere vermekten de kurtulmuş olacaklar.





Uygulamayla birlikte, müşterilerden gelen mesajlar ve çağrılar sabit hat numarasına ulaşacak ancak uygulama telefonunda yüklü olan kullanıcılar aynı mesajlara mobil cihazları üzerinden de ulaşabilecekler.





Ayrıca, yeni uygulama kullanıcıların mesai saatleri dışında iletişim kurmaya çalışan müşterileri için otomatik yanıt sistemine de sahip. Uygulama şu an için yalnızca Beta kullanıcılarının denemesine açılmış durumda.