'Diğer büyükelçiler de çetele tutuyor'

İddianın sahibi Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek'in yazısından ilgili bölüm:





Bu arada ilginç bir bilgi daha edindim. Avrupa Birliği’nin Ankara Büyükelçileri dün Ankara’da olağan yemek buluşmasındaydı. Katılan bir büyükelçinin anlattığına göre gündeme Türkiye ile ABD arasındaki vize krizi de gelmiş. Avrupalıların çok büyük bir bölümü, benzer tutuklamaların konsoloslukları çalışamaz hale getirebileceği endişesini dile getirmiş ve ABD’nin tavrını destekler nitelikte konuşmuş.





Başta Alman, Fransız ve İngiliz büyükelçiler olmak üzere bazı büyükelçiler Türkiye’de benzer gözaltı ve tutuklama olaylarının kendi vatandaşlarının başına da geldiğini anlatmışlar.





Bazı büyükelçiler sırayla kendi ülkelerinden kaç tutuklu olduğunu söylemişler ve kaç Avrupalı tutuklu olduğunun çetelesini çıkarmışlar.





Konuştuğum büyükelçiye, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir çok vatandaşı da suç işledikleri iddiasıyla başka ülkelerde tutuklu” dedim.





Yanıtı, “Kastedilen tutuklamalar ve sayılar, kriminal vakalar değil, siyasi olarak görülenlere aitti” oldu.