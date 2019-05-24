Samanyolu Haber /Gündem / WhatsApp'a iki yeni özellik /24 Mayıs 2019 10:34

WhatsApp'a iki yeni özellik

Akıllı telefonlar, sanal dünya, görüntülü aramalar, yazışmalar, ses kayıt edip göndermeler, sosyal medya hayatımızın artık vazgeçilmezleri oldu. Her biri kendi özgün dünyasında iletişim ağımıza girdiler.

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Bu ağların en yaygın olan ise, Whatsapp. Şirket, özellikle daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen ve durumlar özelliğini aktif olarak kullanan kullanıcılarının fazlasıyla seveceği iki yeni özellik getiriyor.

WhatsApp, Android sürümü için 2.19.151 güncellemesini yayınladı ve iki yeni özellik için ipuçları sağlamış oldu. Bu özelliklerden ilki, WhatsApp durumlarını Facebook Hikayeler’de paylaşmanızı sağlıyorken, diğeri, QR kod kullanarak diğer WhatsApp kullanıcıları ile profilinizi paylaşmanızı sağlıyor.

Facebook, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklama ile WhatsApp, Facebook ve Instagram mesajlaşma servislerini ortak bir altyapıda bir araya getirmeyi planladığını açıklamıştı. Görünüşe göre Facebook, bu üç uygulamanın yalnızca mesajlaşma noktasında değil, özellik noktasında da maksimum ortak noktaya sahip olmasını istiyor.

WhatsApp’a gelen bir diğer özellik ise QR kod ile profil paylaşma. Bu özellik sayesinde tıpkı Instagram’da olduğu gibi profilinizin bir QR kodunu oluşturabilecek, diğer WhatsApp kullanıcılarının bu kodu tarayarak sizi kişi listesine eklemelerini mümkün kılabileceksiniz.
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