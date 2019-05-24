Saadet adayından rakibi Binali Yıldırım'a: Hadi oradan!

Saadet Partisi tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Necdet Gökçınar, 'Saadet Partililer bana oy verecek' diyen Binali Yıldırım'a tepki gösterdi. 4 Temmuz 2003 yılında Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayını hatırlatan Gökçınar, şunları söyledi:





"Kahraman askerimizin başına çuval geçirildiğinde 'ne notası müzik notası mı?' diye alay edeceksin sonra da Erbakan Hocamızdan ve millilikten bahsedip Saadet Partisi seçmeninden oy isteyeceksin. Öyle mi? Hadi oradan."



