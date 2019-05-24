Samanyolu Haber /Gündem / Saadet adayından rakibi Binali Yıldırım'a: Hadi oradan! /24 Mayıs 2019 10:32

Saadet adayından rakibi Binali Yıldırım'a: Hadi oradan!

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na aday gösterdiği Necdet Gökçınar, AKP'li rakibi Binali Yıldırım'a 'hadi ordan' dedi

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Saadet Partisi tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Necdet Gökçınar, 'Saadet Partililer bana oy verecek' diyen Binali Yıldırım'a tepki gösterdi.  4 Temmuz 2003 yılında Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayını hatırlatan Gökçınar, şunları söyledi: 

"Kahraman askerimizin başına çuval geçirildiğinde 'ne notası müzik notası mı?' diye alay edeceksin sonra da Erbakan Hocamızdan ve millilikten bahsedip Saadet Partisi seçmeninden oy isteyeceksin. Öyle mi? Hadi oradan."

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